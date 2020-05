“Avispón asesino’ no llegará a México: UNAM

Investigador universitario señala que son casos aislados que llegaron en mercancías provenientes de países asiáticos

Alejandro Zaldívar Riverón, investigador del Instituto de Biología (IB) de la UNAM, señaló que el avispón gigante asiático no llegará a México.

Los avispones gigantes fueron vistos en Washington, por lo que las alarmas se prendieron, ya que si una persona es picada varias veces por este insecto podría morir.

La también conocida como avispa mandarina no se ha establecido en Canadá o Estados Unidos, “es descabellado suponer que viajará hacia el sur y llegará a México” afirmó el experto.

Zaldívar Riverón indicó que los avistamientos de la vespa mandarinia sólo son introducciones accidentales, casos aislados que llegaron en mercancías provenientes de países asiáticos.

No hay fuentes confiables que sugieran su llegada a México, insistió el especialista, “No se debe olvidar que cada especie animal o vegetal tiene ciertos requerimientos ecológicos, y de acuerdo con las características ambientales de los sitios donde se distribuye naturalmente esta avispa, es poco probable que se establezca en Canadá o el norte de EU, y luego viaje, cruce zonas áridas y desiertos hasta llegar a nuestro territorio”.

La vespa mandarinia usualmente anida a nivel del suelo y en ocasiones usa madrigueras de mamíferos o cavidades de raíces, donde la reina comienza a desarrollar su colonia. Es la especie más grande de su género, llega a medir hasta 5.5 centímetros y se le conoce por su predilección de atacar panales de abejas.

“Un avispón gigante llega a matar por minuto hasta a 40 individuos de Apis mellifera, la abeja europea o doméstica. Se lleva a los individuos adultos para alimentar a sus larvas en su propia colonia”, pero eso no significa que haya indicios de que se ha establecido en Estados Unidos, reiteró.

Por todo ello, recalcó, la población en México no debe inquietarse ante lo difundido por “unos cuantos medios informativos alarmistas”, ni comenzar a matar a cualquier abeja o avispón que vean.