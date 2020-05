Acuerdo energético fue para no consumar el saqueo neoliberal: AMLO

Ante el anuncio del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respecto de buscar tirar en tribunales el acuerdo de la Secretaría de Energía por el que se limitan proyectos de energías limpias, el Presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que están en su derecho pero no se permitirá consumar el saqueo del periodo neoliberal.

“Que ya no se siga consumando el saqueo del periodo neoliberal. Están en todo su derecho de acudir a los tribunales, como nosotros tenemos derecho de hacerlo en el marco de la legalidad vigente en defensa de los intereses de los mexicanos, si no ponemos orden va a seguir lo mismo: la corrupción, van a seguir viendo a México como tierra de conquista.

“La verdad me sorprende que algunos, no todos desde luego, empresarios mexicanos, defienden este sistema, este régimen de corrupción, si a todos nos conviene que haya honestidad”, respondió el mandatario al ser cuestionado en La Mañanera.

El mandatario recordó que en el periodo neoliberal se habían apoderado de los sectores eléctrico y petrolero y “estaban conspirando” para destruir a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y lo único que dieron fueron contratos a empresas extranjeras prometiendo que iba a aumentar la producción pero nunca hubo tal.

Indicó que el acuerdo es parte de la defensa del sector energético, y reiteró el compromiso de que no aumenten los precios de los combustibles.

Consideró que en vez de estar demandando deberían aceptar que se era un abuso lo que hacían; estimó que también están alentados por su enojo de que ya no pueden ser acreedores a condonación de impuestos.