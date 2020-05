SENADO, INTERLOCUTOR DE “BUENA FE” EN CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

Por Jaime Arizmendi

¿Sana Distancia?… “Actuaremos como interlocutores de buena fe ante el Consejo de Salubridad General y el Ejecutivo Federal, sostuvo Ricardo Monreal Ávila, al afirmar que el Senado de la República refrendó su apoyo a la reapertura de la industria automotriz, y estará atento para que sea oportuna y atienda las medidas sanitarias y protocolos establecidos por el Gobierno Federal.

En reunión a distancia entre legisladores e integrantes de la Industria Nacional Automotriz, de Autopartes, Autobuses, Camiones y Tractocamiones, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado les dijo que retomarán todas sus propuestas… “Toda la información la pasamos al Ejecutivo Federal para tomar decisiones, agilizar la reapertura y actuar como vehículo eficaz de solución”.

Y es que, como otras industrias, la automotriz pasa por un momento muy complicado, por lo que el Senado la apoyará para su reactivación. Cuando el impacto de la pandemia por Covid-19 en el sector automotriz “ha sido duro, profundo y devastador.

En abril de este año, se redujo la fabricación de vehículos en un 98.7 por ciento respecto al año anterior; es decir, no se produjo prácticamente nada, lo cual afecta a las exportaciones y las ventas.

México es el sexto productor de automóviles en el mundo y es el cuarto que más exporta. Además, impacta en 165 actividades económicas de comercio y servicios al generar más de tres millones y medio de empleos; representa alrededor del 4 por ciento del Producto Interno Bruto; y genera el 32 por ciento del total de las exportaciones.

Por ello, esta industria acaba de ser considerada actividad esencial, y será de las primeras que reabrirán, por lo que ya están ejecutando los protocolos para preparar la reapertura.

El Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a punto de iniciar su vigencia, establece que el sector automotriz debe cumplir con un 75 por ciento de contenido hecho en la región, por lo que se deben actualizar algunas normas de carácter internacional antes del 1 de junio.

Por ello, en apoyo a dicho ramo, la mayoría legislativa y sus aliados impulsaron y aprobaron una reserva para eliminar la disposición transitoria sobre la regulación de los “autos chocolate”. Además, apoyaron a la industria legislando en materia de producción de empleos y protección del medio ambiente.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y moderador de la reunión, Alejandro Armenta Mier, sostuvo que más del 80 por ciento de los autos producidos en el país son exportados, principalmente a Estados Unidos y Canadá. Aparte de que la industria automotriz exportó 3 millones 333 mil 568 vehículos a 120 países durante el 2019.

El presidente de la Comisión de Economía del Senado, el panista Gustavo Madero Muñoz, dijo a su vez que en Chihuahua la industria automotriz es fundamental, ya que brinda alrededor de 300 mil empleos y producen los motores Ford para todo el mundo, por lo que, si se paraliza la industria en nuestro país, ninguna fábrica de dicha empresa en el mundo puede funcionar.

Guillermo Rosales Zarate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, dijo que, desafortunadamente en los acuerdos publicados para la reactivación, la parte final de sector automotriz no quedo incluida; sin embargo, se gestiona con el gobierno de la República la inclusión de esta área como actividad esencial, a fin de contribuir a la reactivación de la economía.

Tan sólo en este mes de mayo se espera una caída de 80 por ciento de las ventas de automotores, y se estima que este año las ventas caigan en total 35 por ciento; pero, en un escenario más difícil se cree que podría llegar hasta 50 por ciento.

En tanto, Óscar Albín Santos, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, dijo que este sector es el más extenso para atender todos los protocolos de sanidad para el regreso pausado y responsable de la manufactura automotriz. Será la gran ganadora de todos los cambios que se viven, pues las fábricas de automóviles tendrán que comprar más componentes en la región.

Para el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, la situación que se vive es inédita y debe haber un equilibrio entre la parte de salud y laboral. Destacó la importancia que este sector tiene para la economía nacional, y pidió trabajar de la mano y en equipo para salir de la mejor manera posible.

El subsecretario de Industria y Comercio, Ernesto Acevedo Fernández, informó que el gobierno ha tenido colaboración estrecha con Estados Unidos y Canadá para recuperar a la brevedad los procesos productivos en la región de manera armónica sin incrementar el riesgo de mayores contagios pandémicos. Porque ante todo, la salud es primero…

Y las afores, apá?… Tenemos que garantizar el futuro de los pensionados con un manejo más eficiente de esos billonarios recursos, y sólo el Banco de México tendría los mecanismos e instrumentos necesarios para su adecuada inversión, opina Alejandro Rojas Díaz-Durán.

El senador suplente de Ricardo Monreal Ávila, plantea que los 5 billones 651 mil 546.4 millones de pesos de los trabajadores que manejan actualmente las Afores, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), deben ser administradas por el Banco de México, para hacer frente a la crisis financiera y económica que aqueja al país.

Como ciudadano, con amplia trayectoria política ininterrumpida, y aspirante a presidente nacional de Morena, Alejandro Rojas se dice convencido que el Banco de México es la entidad adecuada para operar los recursos de los trabajadores, y que, mediante una reforma a la ley, amplíe sus facultades para financiar al sector privado y público con dichos recursos.

“Propongo la realización de reformas inmediatas a la ley del Banco de México y a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que sea el Banco Central el que opere el dinero de los trabajadores y garantice un máximo rendimiento, que hoy en día es de 4.94 por ciento anual en promedio, según la Consar, ello mediante su utilización en inversiones productivas y de infraestructura pública”.

Los ahorros de los trabajadores para su retiro, no pueden ser utilizados con criterios políticos, electorales, partidistas o comerciales. En cambio, sí deben ser un instrumento constitucional para garantizar una calidad de vida digna a los pensionados. Como reza el adagio húngaro, para qué hacer las cosas sencillas, si se pueden complicar…