Incompetencia de China provocó matanza mundial: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró hoy sus ataques contra la gestión de China de la crisis del coronavirus y dijo que la «incompetencia» del país asiático fue lo que provocó una «matanza mundial».

Trump se refirió en un tuit al informe de «un demente» en China en el que supuestamente se culpa a otros actores por el avance del virus y exigió que se le explique a este «tonto» que fue la «incompetencia de China y no otra cosa lo que provocó esta matanza mundial».

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!

