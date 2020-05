Créditos del gobierno federal a tianguistas para que no se instalen

Cien mil comerciantes de tianguis de la Ciudad de México serán incorporados al programa de créditos a microempresarios del gobierno federal, informó la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que con esta acción, además de apoyar a ese sector por la disminución en sus ingresos, se busca evitar la instalación de estos mercados durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Lo anterior, dijo, debido a un convenio de colaboración entre ambos niveles de gobierno, y agregó que la administración local, en coordinación con cada una de las 16 alcaldías, elaboró el censo de tianguistas que recibirán 25 mil pesos, con tasa cero de interés, con cuatro meses de gracia y pagaderos a tres años.

Al señalar que este apoyo abarca a la mayoría de quienes trabajan en los más de mil 500 tianguis que operan en la capital del país, explicó que el gobierno de la República será el que entregue los créditos, que representan recursos por 2 mil 500 millones de pesos directamente a los comerciantes, por lo que negó que se pueda hacer uso clientelar de esta acción.

En videoconferencia, en la que participaron todos los alcaldes, excepto el de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, quien dio positivo en la prueba de Covid-19, por lo que se encuentra en resguardo domiciliario, la titular del gobierno capitalino subrayó que si bien la mayoría de los tianguis ya han aceptado no instalarse mientras dure la emergencia sanitaria, los que aún continúan funcionando “han decidido no colocarse a partir de este apoyo.

Es un programa de apoyo económico a estas familias y, al mismo tiempo, que algunas de estas personas que se dedican al comercio puedan evitar instalarse en este último periodo de emergencia sanitaria, de aquí a algunas semanas. De tal manera que evitemos las concentraciones de personas y que puedan tener un apoyo económico para sortear estos momentos de crisis que todos estamos viviendo, apuntó.

La validación del censo, detalló, consistirá en realizar llamadas a los beneficiarios y por medio de sus teléfonos celulares, además de que se evitará que haya duplicación en los apoyos, por lo que los tianguistas no tendrán acceso a los microcréditos de 10 mil pesos que otorga el gobierno local.