EL CRIMEN A LA BAJA, DURAZO NO NECESITA SOLDADOS NI MARINOS

Por Juan Bustillos

Mediante video conferencia, Alfonso Durazo pasará apuros el jueves para explicar por qué si vamos bien, requetebién, en materia de seguridad, necesitamos a soldados y marinos en las calles para que los mexicanos podamos vivir y dormir tranquilos.

Este miércoles, en la conferencia mañanera del Presidente López Obrador, a la que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana llama “clásica”, citó los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública que prueban que, comparados con los del 1 de diciembre (imagino que 2018 y no de 2019) “Logramos nuevamente revertir la tendencia de crecimiento y estamos ligeramente a la baja en el número de homicidios dolosos respecto al mes anterior. Lo importante es señalar que se ha conservado la línea de contención y no se ha permitido la tendencia ascendente que tuvo históricamente este homicidio doloso, aun y cuando el número sea alto, este mes son dos mil 950”.

Durazo insistió en que, aunque “en términos mediáticos se ha hablado mucho de que el mes pasado fue el más alto en homicidios dolosos. No, el más alto es la cresta de esta incidencia de homicidio doloso es julio del 2018”.

Los números del responsable de la seguridad del país exhiben logros que no justifican la recuperación de la estrategia de Felipe Calderón, a menos que la decisión de sacar de cuarteles a marinos y soldados obedezca a otros motivos.

He aquí algunos botones de muestra en palabras de Durazo:

FEMINICIDIOS, 8 MENOS EN UN MES

En feminicidios, aquí es a la baja, 70 este mes contra 78, pero se muestra afortunadamente una tendencia a la baja.

SECUESTROS A LA BAJA

“Secuestro, que es una de las cifras socialmente más sensibles. Aquí recibimos, vean ustedes (se refiere a las gráficas de Power Point), aquí recibimos la administración y estamos afortunadamente a la baja; aquí la Comisión Nacional Antisecuestro ha hecho un trabajo muy importante con un apoyo extraordinario en la Guardia Nacional, una coordinación que ha dado obviamente con el apoyo de las unidades antisecuestros de todos los estados, hay una baja.

Hay todavía por supuesto mucho por hacer, pero es alentador ver que vamos avanzando.

“Por entidad federativa, tasa por cada 100 mil habitantes, la incidencia delictiva nacional del fuero federal. Vean ustedes el comportamiento histórico, aquí inicia la administración y vean que, no obstante antes de la emergencia sanitaria ya hay una baja muy, muy sensible que se pronuncia con los datos del mes pasado.

“Aquí vale la pena resaltar que es inferior, 46 por ciento menos que la fecha en la que iniciamos la administración y 33 por ciento menor que la cifra del mes pasado”.

ROBO TOTAL DESCIENDE

“Robo total, aquí recibimos el robo con una tendencia ascendente y aquí pueden ver que, no obstante sus variaciones mensuales, la tendencia incluso antes de la pandemia es sensiblemente a la baja y en este mes pasado con una baja muy pronunciada, pero desde antes de la pandemia hay que rescatar esta tendencia, que es sensiblemente a la baja.

“Fíjense ustedes, es 33 por ciento menor respecto al mes pasado, pero 42 por ciento menor respecto al 1º de diciembre (de 2018), el inicio de esta administración”.

“Robo total por entidad. Los robos específicos, el robo de vehículos disminuyó 20.9 por ciento respecto al mes anterior, el robo a transeúnte 24.6 por ciento respecto al mes anterior, robo en transporte público colectivo 44 por ciento, robo a casa habitación 18 por ciento, robo a negocios 20 por ciento, robo a ganado 27 por ciento, robo en transporte público individual disminuyó 25.9 por ciento y a transportistas 34.3 por ciento”.

EXTORSION A LA BAJA

“La extorsión, que es otro de los también delitos sensibles, tiene una tendencia afortunadamente a la baja, aquí estamos el 1º de diciembre, aquí recibimos prácticamente la administración y hay una tendencia sensible a la baja”.

HUACHICOL CASI EXTINGUIDO

“Este dato es muy importante, creo que en otras ocasiones no lo hemos mencionado, aquí iniciamos la administración, el promedio del 2018 de robo de combustibles era 80 mil barriles diarios, imagínense ustedes la estructura criminal que requiere para administrar 81 mil barriles diarios e imaginen también ustedes la fuente de financiamiento que tenía el crimen organizado, contra eso hemos tenido que luchar y lo hemos hecho.

“Aquí iniciamos la administración y tenemos… hoy estamos en el mes de abril en un promedio de cinco mil barriles, pero ya les quiero informar a ustedes que tenemos días incluso en donde hemos logrado reducir a dos mil barriles diarios, tenemos la instrucción del presidente de reforzar la tarea, específicamente en el robo de combustibles y yo estoy seguro que muy pronto vamos a darles a ustedes cifras alentadoras.

“Este esfuerzo desde el 1º de diciembre ha representado un ahorro de 84 mil millones de pesos, 84 mil 339 millones de pesos. Este es el ahorro al patrimonio del Estado que representa el combate del gobierno del presidente López Obrador al robo de combustibles”.

Si vamos requetebién, ¿por qué distraer a soldados y marinos?

Resulta contradictorio y, desde luego, da pie a la suspicacias en cualquier sentido.

Sobra material a los senadores para preguntar, a menos que se comporten como los reporteros que cubren la mañanera, a quienes Jorge Zepeda Patterson llama en El País “personajes salidos del periodismo de aficionados, convertidos en súbitas estrellas gracias a su disposición a madrugar y a hacer preguntas elogiosas y convenientes al soberano”.