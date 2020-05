La UAEM no permitirá que se pierda el semestre, regreso a clases será gradual: Alfredo Barrera

A través de un mensaje en redes sociales, el rector señaló que se dará continuidad al trabajo en línea

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), Alfredo Barrera Baca informó a la comunidad estudiantil que el regreso a las aulas será de forma gradual y ordenada, para cuando las autoridades sanitarias lo determinen, dando prioridad a las actividades estrictamente presenciales, como prácticas de laboratorio y evaluaciones.

A través de un mensaje en redes sociales, el rector señaló que se dará continuidad al trabajo en línea, por lo cual instó a profesores y alumnos a que se concluya la mayor cantidad de asignaturas posibles bajo este esquema.

Ante el regreso a las aulas, destacó, se deberán evitar aglomeraciones, por lo que las evaluaciones escritas deben ser mínimas, considerando evidencias del trabajo en línea, que 95% de los grupos escolares de la máxima casa de estudios ha realizado durante la emergencia de salud.

“La Universidad no permitirá que pierdan un semestre, que demoren un año o que su trabajo no sea valorado como corresponde, como es justo… no permitirá que sus trayectorias profesionales se vean obstaculizadas por problemas derivados de la contingencia… juntos superaremos esta crisis y obtendremos la fortaleza que nos permita revalorar nuestras responsabilidades”, expresó.

Barrera Baca, indicó que, pese a las dificultades económicas que trajo la contingencia sanitaria por el COVID, 9 de cada 10 estudiantes continúan sus actividades en línea, principalmente, concentrados en adaptarse a estos nuevos tiempos.

Destacó que en el momento que la autoridad determine, todos los universitarios se deberán preparar en el retorno gradual, deberán avanzar y concluir en línea todas las asignaturas posibles, sin embargo, deben dar prioridad en el aula a las actividades estrictamente presenciales como prácticas de laboratorio, contenidos teóricos fundamentales y las evaluaciones. En estas, consideró que deberán ser mínimas pues se deben considerar las evidencias del trabajo realizadas a lo largo de estos dos meses de confinamiento.

Dada la importancia de las trayectorias profesionales, confirmó que no permitirán que se vean obstaculizadas por problemas derivados de la contingencia. Aseguró que para evitar atrasos, pusieron en marcha las plataformas y recursos digitales para dar continuidad a los cursos, adaptaron los procesos para titulación a distancia, capacitaron y blindaron asesoría a los profesores para continuar las actividades de docencia en línea, asimismo, pusieron en marcha tres rutas del Potrobús para las y los estudiantes que realizan su servicio social en el campo de la salud e instrumentaron un programa emergente de apoyo para que los estudiantes sin conexión a internet puedan contratar este servicio.

Por otra parte, reconoció el esfuerzo de los estudiantes para avanzar en su instrucción a pesar de las adversidades por la situación sanitaria, así como en algunos casos por la cuestión económica, carencia de medios tecnológicos e infraestructura.

Y subrayó el aporte social de la comunidad universitaria durante la pandemia al desarrollar implementos de protección para el contagio al virus desde mascarillas, equipos, espacios de confinamiento, gel antibacterial y satirizantes.

“Se han solidarizado con sus compañeros en situación vulnerable al recuperar un banco de alimentos, han diseñado y creado caretas para ser donadas al personal del sector salud y sobre todo los estudiantes han continuado prestando su servicio social en las instituciones hospitalarias”.