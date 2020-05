Artistas urbanos reciben despensas en la ciudad de Toluca.

La mañana de este jueves 21 de mayo en la Plaza Cívica del zócalo de la Ciudad de Toluca, cien artistas urbanos recibieron despensas y ropa por parte de la Organización Sindicatos Unidos de México , Movimiento Nacional Altruista y Movimiento Popular Che Guevara como apoyo derivado a la falta de ingresos por la contingencia sanitaria en el país.



La entrega se realizó de manera ordenada y siempre manteniendo la sana distancia, en el lugar se contó con la presencia de payasos, mariachis, pintacaritas y músicos entre otros, mismos que se han visto afectados por la falta de personas en las calles debido al encierro, algo que provoca que ellos no generen ingresos, pues no pueden ofrecer sus productos o sus talentos.



Las despensas entregadas fueron bastante completas, en su interior poseían objetos como papel de baño, atún, aceite, arroz, lentejas, frijoles, verduras enlatadas y mayonesa, además, como un gesto muy especial en caso de necesitarlo también se le entregaba una prenda de ropa a la persona que recogiera su despensa.



Los representantes de estas Organizaciones fueron muy atentos al mencionar que está no será la única entrega que harán, estas seguirán en diferentes puntos del Estado de México, no debemos olvidar que la cuarentena ha generado problemas económicos en todo el país, pero los artistas urbanos han sido los que más severamente han sido afectados, ya que ellos viven al día, y su ingreso se genera gracias a las personas que caminan por las calles o que visitan los parques o plazas, por lo que si se mantienen en casas, los artistas no ganan nada.