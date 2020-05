DESEMPLEADOS HACEN FILA PARA PEDIR COMIDA EN LAS CALLES

Una realidad que se ha visto agravada por la expansión del coronavirus y que día con día se refleja, es el problema del hambre en México, en varias ciudades, desde temprana hora, la gente se forma en puntos de entrega de comida.

Sin empleo y sin dinero por la pandemia de coronavirus, millones de personas hacen fila en varias ciudades de México para poder recibir comida gratis.

Lo cierto es que las autoridades sanitarias han reiterado que México no podría aplicar una cuarentena forzosa generalizada, debido sobre todo a que muchos ciudadanos viven al día.

A diferencia de otros países, México no ha establecido un toque de queda o cuarentena obligatoria a nivel federal, sino que el Gobierno ha recomendado a la gente quedarse en sus domicilios a través de la ‘Jornada de Sana Distancia’, que incluye la suspensión de clases y labores no esenciales hasta el mes de mayo. Sin embargo, en la mayoría del país no se multa ni sanciona a aquellas personas que estén afuera, lo que podría ser la razón por la que en pleno pico de la enfermedad, cuando se prevé el mayor número de contagios, más mexicanos salieran a las calles.

De acuerdo con cifras del Coneval, la pandemia dejará en México alrededor de 10 millones más de pobres, además de que se pueden revertir los avances en desarrollo social que se habían tenido en la última década.

Ante todo esto los millones de desempleados, principalmente de personas como los ambulantes o comerciantes que llegan a las ciudades a vender sus productos se ven en la necesidad de buscar comida y gracias a organizaciones y personas de buena voluntad les apoyan con comida preparada en vasijas de plásticos o de unicel y se las llevan a sus hogares, ya que las medidas sanitarias no les permitan estar en los lugares.

Pero muchas de estas personas llevan estos alimentos a sus familias que con lo poco que logran obtener pasan el día y en la mayoría de la ocasiones solo realizan una sola comida al día.

Un claro ejemplo es el que se ve por las mañanas en Paseo de la Reforma en la CDMX, donde una escena contrasta con la quietud que se observa sobre la avenida más importante de la Ciudad de México a causa de la cuarentena por el Covid-19: alrededor de 500 personas se encuentran formadas para obtener algo de comida.

La fila comienza en el número 18 de la calle de Génova, sigue por Reforma y da la vuelta hacia la calle de Belgrado, en la Zona Rosa, en la línea se aprecian 380 hombres y 110 mujeres entre ellos personas en situación de calle que desde hace tiempo se forman para comer, pero también gente que perdió su trabajo derivado de la pandemia del coronavirus o de vendedores de la calle quienes viven al día, pero ante la nulidad de las ventas acuden a estos sitios donde les apoyan con alimentos.

Escenas como esta se repiten en todo el territorio nacional y el única esperanza que en los próximos días se comiencen a reactivar las actividades en algunas empresas y trabajos.