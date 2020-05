¡NO HAY QUIMIOTERAPIAS! PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER EN AYUNO

La medida tomada por los padres es hasta que sean atendidos por las autoridades de la Secretaría de Salud y les garanticen las quimioterapias a sus hijos

En ayuno, hasta que sean atendidos por las autoridades, se declararon padres y madres de niños con cáncer en la Secretaría de Salud (Ssa).

“Los papás de niños con cáncer de diversos hospitales del país informamos que ante la indolencia del gobierno federal para abastecer lo más pronto posible de quimioterapias a nuestros hijos, nueve papás y mamás comenzaron una huelga de hambre indefinida frente a la Secretaría de Salud como una medida de resistencia civil pacífica para presionar a las diferentes instituciones para que los medicamentos oncológicos lleguen lo más pronto posible a los hospitales”, refirieron.

Antes de declararse en huelga de hambre, los padres y madres de niños con cáncer clausuraron simbólicamente la Ssa.

Ello, tras poner un candado a las rejas de su entrada principal.

A decir de los padres y madres de niños con cáncer, persiste el desabasto de medicamentos oncológicos en algunos hospitales pese a que, de acuerdo con el gobierno federal, llegó al país un vuelo, procedente de Argentina, con fármacos para hacerle frente a la enfermedad en sus pequeños, como Fluorouracilo, Etopósido, Bleomicina, Ciclofosfamida, Dacarbazina, Oxaliplatino, Mitomicina, Idarubicina y Daunorubicina.

Decenas de padres de niños con cáncer se manifestaron este miércoles en México para exigir a las autoridades de salud el abastecimiento de medicamentos oncológicos tras un mes y medio de escasez en plena pandemia, y anunciaron una huelga de hambre tras sentirse ignorados.

“Tenemos mes y medio de desabasto de medicamento de ciclofosfamida, citarabina que no llega a Hospital Federico Gómez. Estamos hablando de cerca de 800 niños afectados”, señaló Omar Hernández, padre de un niño con cáncer.

Los padres de estos pequeños señalaron que desde 2018 el desabastecimiento se repite aproximadamente cada tres meses, y con la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 el problema se ha agudizado, y en el país al menos 20.000 niños estarían afectados por esta crisis.

“Si la pandemia no los mata, los va a matar el desabasto del medicamento oncológico”, insistió Hernández, quien dijo que esta escasez es más aguda en estados como Tabasco, Michoacán, Guerrero, Veracruz donde llevan un año sin medicamento.

“Somos invisibles ante el COVID, no nos hacen caso, no nos voltean a ver”, clamó desesperada Abigail Iturbide, madre de un niño de 5 años que padece leucemia linfoblástica aguda y desde hace una semana no recibe su tratamiento de quimioterapia en el Hospital de La Raza, en la Ciudad de México.

“Hago un llamado para que nos hagan caso, nos volteen a ver porque nuestros hijos se están quedando sin medicamentos”, dijo una de las madres.