Negociaciones entre Reino Unido y UE por Brexit no van por buen camino

La Unión Europea manifestó que no se han tenido progresos relevantes en las negociaciones con Reino Unido sobre un posible acuerdo de libre comercio para después del Brexit, afirmando que, para llegar a un acuerdo, las conversaciones tendrían que intensificarse.

Michel Bernier, jefe de los negociadores europeos lanzó un mensaje en redes sociales donde apunta la frustración por no llegar a acuerdos: “Esta semana no ha habido áreas significativas de progreso (…). No podemos seguir así eternamente”, además de apuntar que el plazo es el 31 de octubre y se podría no llegar a un acuerdo, dejando con problemas a ambas partes.

Los voceros del Reino Unido lanzaron un mensaje parecido en el que apuntan la falta de resultados en las pláticas: “El progreso sigue siendo limitado, pero nuestras conversaciones han sido positivas en el tono”.

Un resultado negativo en las pláticas dejaría a ambas partes sin acuerdo, lo que tendría repercusiones fuertes en materia comercial y migratoria, dejando con mayores pérdidas a los británicos.