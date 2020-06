Del Mazo reconoce a la ciudadanía por el esfuerzo ante la propagación del coronavirus

El Gobernador del Estado de México afirma que llegará el momento de retomar las actividades pero que actualmente es indispensable continuar con acciones de prevención.

El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza recalcó que el esfuerzo que hace la sociedad mexiquense para frenar la propagación del COVID-19, es fundamental para evitar que el alcance de esta enfermedad sea mayor, e instó a la ciudadanía a continuar con las medidas sanitarias necesarias, pues aseguró que ya llegará el momento de retomar las actividades, pero hoy, es vital mantener los cuidados.

“El gran esfuerzo que todas y todos han hecho por quedarse en casa nos ha ayudado a evitar que la pandemia sea peor de lo que hasta hoy ha sido. Esto hay sido posible gracias al esfuerzo, a la cooperación y a la solidaridad de todos.

“Ya llegará el momento de que nuestros hijos salgan a jugar, ya llegará el momento de ver a los amigos, ya llegará el momento de salir en familia. Mientras llega ese momento, es muy importante que mantengamos arriba nuestro ánimo, nuestro espíritu, nuestras ganas de salir adelante”, puntualizó.

Alfredo Del Mazo consideró que la pandemia por COVID-19 ha cambiado la vida de muchas personas de manera muy rápida, ya que adoptaron medidas de prevención como la sana distancia y el aislamiento.

Señaló que todos queremos que la contingencia concluya, y subrayó que la solidaridad y la unidad son características que han permitido al pueblo mexicano superar retos como éste, además del amor y el cariño por la familia.

“A los mexicanos nos caracteriza nuestra solidaridad cuando se trata de ayudar. Estoy seguro que vamos a salir adelante de este gran reto. El esfuerzo, el cariño, el amor, la familia es lo que nos alimenta todos los días para seguir luchando y seguir echándole ganas”, expresó.

En un mensaje que transmitió por redes sociales, el mandatario mexiquense reconoció a los ciudadanos que se esfuerzan para quedarse en casa y mantener las medidas sanitarias correspondientes, e invitó a la sociedad a continuar en este empeño.

“Sé que no ha sido fácil, han sido semanas, meses difíciles, pero vamos a salir adelante. Yo los invito a todas, a todos, a que pongamos lo mejor de nosotros mismos, tenemos un gran motivo para salir adelante, nuestras familias.

“Sigamos haciendo un gran esfuerzo por permanecer en casa lo más posible, ya tendremos la oportunidad de salir, con ánimo, con entusiasmo”, concluyó.

El Estado de México, debe permanecer –hasta nuevo aviso- en confinamiento domiciliario y mantener activas las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas y suspensión de eventos masivos.

Al no descender el número de contagios, hospitalizados y muertes causadas por COVID-19, la entidad mexiquense entra a la segunda semana de la llamada “Nueva Normalidad” en semáforo rojo, lo cual significa que “no puede no debe” levantar una solas de las restricciones de la emergencia sanitaria.

Al cierre de este domingo 7 de junio, el territorio mexiquense reporta 18 mil 552 casos acumulados de SARS-Cov-2 y 2 mil 244 defunciones durante la pandemia.