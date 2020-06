SIEMPRE SÍ, MÉXICO SE ENDEUDARÁ CON 1,000 MILLONES DE DÓLARES

Crédito del Banco Mundial no será utilizado para atención de Covid-19, señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el crédito corresponde al esquema DLP de financiamiento general y no está ligado a ninguna actividad específica

La administración de Andrés Manuel López Obrador solicitó el 19 de mayo del año en curso, un préstamo por mil millones de dólares ante el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial; la aprobación se dio el 31 de mayo pasado con una comisión inicial de 0.25% del monto total del préstamo.

José de Luna Martínez, titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, fue el representante de México para la firma del crédito. En la Propuesta de Financiamiento de Políticas de Desarrollo (DPF), que es el documento que acompaña al acuerdo, y consta en el reporte No: PGD158, se indica que el objetivo es “respaldar parte de la respuesta de las autoridades a la crisis económica y social desencadenada por la pandemia global Covid-19. Más allá de las consecuencias para la salud y la vida humana”.

En el Artículo III del acuerdo firmado, referente al programa, se precisa en el párrafo “A”, que “ocasionalmente se pueden intercambiar puntos de vista sobre el marco de política macroeconómica del prestatario y el progreso logrado en la ejecución del Programa”.

En el detalle del préstamo, localizado en el Artículo II, precisan que las fechas de pago son el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año.

Tras conocerse los detalles del préstamo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado en el que expuso que el crédito que aprobó el Banco Mundial es “relacionado con acciones de política pública que forman parte del financiamiento general y no van ligados a ninguna actividad en específico… el crédito que el Banco Mundial aprobó (…) no financiará el programa de respuesta del Covid-19. Este crédito no es adicional al techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y se ubica dentro de los límites de endeudamiento externo autorizados para el gobierno federal en la Ley de Ingresos de la Federación 2020”.

El subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio detalló en su cuenta oficial de Twitter, que es una sucesión de ideas relacionadas de un mismo tema, que “este crédito no es adicional a la deuda autorizada por el Congreso y no va financiar el programa de respuesta al Covid-19”.

Estas instituciones tienen dos tipos de créditos. Uno es dirigido a una actividad sectorial específica como agricultura o infraestructura; otros son los llamados DPL que forman parte del financiamiento general y no van ligados a ninguna actividad específica. Éste último es el crédito al que accedió el gobierno mexicano; es decir, no tiene un destino específico.

Actualmente, México tiene compromisos en ejercicio con el Banco Mundial, por 1,230 millones de dólares.