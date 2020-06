AMLO no se hará test de COVID-19 pese a casos en su equipo

A pesar de que un miembro cercano de su gobierno dio positivo al coronavirus, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes que no piensa realizarse la prueba aunque reconsideraría una próxima gira por el país y un viaje a Estados Unidos.

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció el domingo por la noche que había dado positivo al virus dos días después de compartir con López Obrador un evento público en Tabasco, en el sureste, y en otros eventos públicos en las últimas semanas.

“No me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente estoy bien y me cuido y se guarda la sana distancia”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Horas más tarde, el IMSS anunció que otros tres funcionarios del organismo que estuvieron en contacto con Robledo también resultaron positivos. Los tres se encuentran asintomáticos, en buen estado de salud y desde el confinamiento domiciliario trabajan.

El presidente mexicano informó que hasta ahora nadie más del personal que lo acompañó durante el viaje de ocho días ha tenido problemas de salud pero dijo que está reconsiderando salir de gira por el país la próxima semana como había planeado, además de un viaje a Estados Unidos para poner en marcha el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC) que comienza el 1 de julio.

Hasta el domingo por la noche México reportaba 117.103 casos de COVID-19 y al menos 13.699 muertes.