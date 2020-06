Próxima semana el pico máximo de contagios de COVID-19: salud

Hasta este jueves había 587 nuevos decesos confirmados con lo que la cifra global llegó a 15 mil 944 muertes

El Gobierno de México cree que la pandemia de COVID-19 alcanzará su punto máximo de contagios durante la próxima semana, aunque perdurará en algunas zonas hasta octubre, y se declara “preparado” para afrontar una posible nueva oleada para finales de año.

“Empezamos en febrero, terminaremos en octubre y podríamos decir que a mitad de junio estaremos a la mitad del conjunto de curvas epidémicas”, dijo este jueves a Efe el subsecretario mexicano de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, encargado de liderar la lucha contra la enfermedad en el país.

Las autoridades habían anunciado que el pico llegaría a principios de mayo, pero López-Gatell matizó que esa fecha obedecía solo al área metropolitana de la Ciudad de México, la zona más afectada.

Subrayó que en un país tan grande como México no se puede establecer un solo pico porque se “segmenta la epidemia” por territorios, aunque calculó que “un punto intermedio sería a mitad de junio”.

Y es que ciudades como Tijuana (Baja California) ya están en descenso, mientras que los contagios en Monterrey (Nuevo León) todavía están en ascenso y esta ciudad podría declarar el fin de la epidemia a mitades de octubre.

El epidemiólogo, quien cada día ofrece una conferencia de prensa sobre la crisis sanitaria, explicó que la pandemia “se ha vuelto tan larga gracias a las medidas de mitigación” del Gobierno, lo que ha evitado que “de súbito llegue una gran cantidad de casos”.

“Solo si se mantiene el grado de control de la movilidad pública durante los siguientes tres meses, las predicciones serán fieles y posiblemente estaremos con una cifra de entre 25,000 y 30,000 defunciones. Si no, podríamos tener una mayor mortalidad”, advirtió

Esta predicción es superior a los pronósticos más optimistas del Gobierno en el inicio de la crisis, de entre 6,000 y 8,000 muertos, cifras ya superadas por la realidad.

López-Gatell defendió que la situación no se les ha ido de las manos. “No hemos tenido que tomar decisiones que bordan el límite de la ética como decidir que una persona se queda sin ventilador porque le toca a otra. Puedo decir con mucha tranquilidad que evitamos muertes”, zanjó.

El registro de casos de Covid-19 en México aumentó este jueves con 4 mil 790 nuevas confirmaciones, para un acumulado de 133 mil 974. De estos, 20 mil 832 corresponden a personas que iniciaron con síntomas en los pasados 14 días, mientras que 55 mil 700 están en la categoría de sospechosos, en espera del resultado de la prueba de laboratorio.

Durante la conferencia vespertina en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa), informó de 587 nuevos decesos confirmados en las últimas 24 horas, con lo que la cifra global llegó a 15 mil 944 . Hasta ahora, 381 mil 139 personas han sido estudiadas, de las cuales 191 mil 465 tuvieron un resultado negativo para el virus SARS-CoV-2.

En el día 11 de la nueva normalidad, el funcionario indicó que el país se mantiene en el máximo nivel de riesgo para la pandemia. Recordó que mañana se dará a conocer la nueva evaluación del semáforo de alerta para los estados de la República.