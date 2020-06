AMLO PLANTEA QUE HAYA SÓLO DOS PARTIDOS POLÍTICOS; EL LIBERAL Y EL CONSERVADOR

¿Para qué tantos partidos? Pregunta el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que lo ideal es que haya sólo dos partidos políticos en México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que lo ideal es que haya sólo dos partidos políticos en el país: el liberal y el conservador.

“¿Para qué tantos partidos? ¿Para qué tantos partidos si al final es uno? es el conservador”, aseguró.

López Obrador dijo que en estos tiempos de transformación no es malo sino que incluso es legítimo ser opositor.

“Es muy conveniente que en la democracia se actúe con transparencia, no tirar la piedra y esconder la mano. Lo que no debe de existir es la hipocresía. ¿Cómo se van a ensaraparar, ser van va a poner no cubrebocas, sino caretas, máscaras y van aparentar algo que no lo son? Van a decir que son liberales, que son independientes, cuando son conservadores. Entonces, fuera máscaras, además no tiene nada de malo”.

El mandatario recordó que los partidos no son franquicias y en las elecciones intermedias los ciudadanos decidirán libremente.

“Esa es una cuestión que no es fácil, ver cómo el PRI se va a unir al PAN o el PAN se va a unir al PRI. Pero lo otro, como se dice coloquialmente, lo mero principal, es la gente, el pueblo, ahí es donde está el asunto, porque se pueden unir todos, pero son los ciudadanos los que van a decidir”.

En conferencia, el presidente afirmó que en la democracia es conveniente actuar con transparencia, y pidió a sus opositores no aparentar lo que no son, esto tras ser cuestionado sobre las críticas tras presentar una supuesta estrategia de la oposición para quitarle la mayoría a Morena en el Congreso y revocarle el cargo.

El 9 de junio, el mandatario presentó un documento que detalla una supuesta estrategia para debilitar su gobierno y se plantea conformar un Bloque Opositor Amplio (BOA) contra la 4T en donde participen: PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergente como México Libre, así como gobernadores y alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales y medios de comunicación.

Durante la misma conferencia el presidente Obrador dijo que la gente debe vencer su miedo de salir a la calle por la pandemia de COVID-19, porque hace falta que ya se regrese a la normalidad.

Además señaló que se debe “buscar el equilibrio, ser muy responsables con la atención a la pandemia, no decir ya no hay peligro, ya no hay riesgo y exponernos. No, vamos a seguir pendientes, cuidándonos”.

López Obrador afirmó que “nos hace falta que haya pues ya normalidad, no solo en la frontera (de México con Estados Unidos), sino en todos lados”.

El mandatario indicó que desde el inicio, el gobierno no ha utilizado medidas de prohibición, sino que busca “convencer, que sea voluntario. Ahora que ya comenzó el proceso de reapertura hacia la nueva normalidad, lo mismo, que no sea la autoridad, sino que cada uno de nosotros podamos actuar con libertad”.

“Por encima de todo está la libertad, y que actuemos de forma responsable”, expresó.

De acuerdo con el presidente, “ha pasado mucho tiempo con el confinamiento y hay temor a salir. No solo es porque se prohíba, se diga que estamos en semáforo rojo, sino también hay muchos que no tienen que salir”.

Sin embargo, dijo, “hay que salir poco a poco, con cuidado, a ejercer nuestra libertad y desde luego siendo respetuosos del que no tiene necesidad de salir y está haciendo su trabajo en su casa, porque lo puede hacer”.

“Tenemos que ir saliendo porque hay mucha gente, millones de mexicanos que viven al día. Entonces, con equilibrio, a cuidar nuestra salud y poco a poco avanzar hacia la nueva normalidad”, señaló.