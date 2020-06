“No tenemos en nuestros planes nacionalizar ferrocarriles”: AMLO

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no se ha planteado nacionalizar los ferrocarriles nacionales como lo anunció este viernes el diario El Universal citando supuestos documentos obtenidos de dependencias oficiales.

“No tenemos en nuestros planes nacionalizar los ferrocarriles, yo me alegré muchísimo cuando me enteré que no habían privatizado el tren del Sureste y del Istmo. Fíjense cuánto les importaba el sureste, nada, ni siquiera se apropiaron de esos bienes de la nación”, mencionó el mandatario al respecto.

De acuerdo con lo publicado por El Universal, obtuvieron documentos de un proyecto desarrollado por Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) y de la Dirección General de Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano de la SCT con la que se pretende realizar un plan a 50 años para mejorar el sistema ferroviario tras rehacerse de su control.