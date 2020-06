La escritora Anne Carson gana el Premio Princesa de Asturias

La poeta canadiense Anne Carson ha ganado este jueves el Premio Princesa de Asturias 2020, mismo que fue anunciado de manera telemática por las restricciones propias de la emergencia sanitaria que aqueja a gran parte del planeta.

“en los distintos ámbitos de su escritura, Anne Carson ha alcanzado unas cotas de intensidad y solvencia intelectual que la sitúan entre los escritores más destacados del presente” destacaron los miembros del jurado, además de resaltar sus estudios grecolatinos que se han compaginado con la actualidad.

“Es un asombroso honor. Una sorpresa absoluta. Desde que crucé España en 1983 (desde Francia hasta Compostela) me he preguntado sobre la cultura de esta gente que no sonríe a menos que haya una buena razón para hacerlo. Qué amable de su parte sugerir que podría haberle dado una razón” dijo la poeta al saberse ganadora del prestigioso galardón del que se han hecho acreedores personalidades como Juan Rulfo, Carlos Fuentes y Philip Roth.

Carson ha sido una de las poetas más importantes de los años recientes sabiendo combinar antigüedad clásica y actualidad como en su libro Hombres en sus horas libres donde recrea un diálogo imaginario entre Virginia Woolf y Tucídides, además de incluir teatro, novela, poesía y ensayo en sus obras, algunas veces todas convergiendo en una sola creación.