Realizan compras de pánico de Dexametasona en México

En varios puntos del país la gente se ha abastecido del medicamento

Hace unos días se informó que el medicamento dexametasona reduce la mortalidad en personas diagnosticadas con COVID-19 y que presentan síntomas graves.

Por ello, la Secretaría de Salud invitó la poblacion a NO automedicarse ya que el medicamento SOLO se utiliza en pacientes graves y que se encuentran conectados a un ventilador.

“No puede ser automedicado ni utilizado por la población en general”, señaló Olivia López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la CDMX.

Usuarios en redes sociales señalaron que el medicamento dexametasona comienza a escasear en algunas farmacias de México y es que el precio es muy accesible a cualquier bolsillo ya que no rebasa los 20 pesos.

El fármaco se presenta en tabletas e inyecciones y en sus dos formas se ha comenzado a escasear e incluso ya hay sobre pedido con los farmacéuticos que abastecen a las farmacias.

No es la primera vez que los mexicanos realizan compras de pánico durante la emergencia sanitaria, pues ante la llegada del COVID-19 se reportaron compra de pánico de papel higiénico, gel antibacterial y cubrebocas.