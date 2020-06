Abuso de la CFE; Ha cortado la luz a medio millón de usuarios durante la pandemia

El concepto de reconexión del servicio de energía eléctrica logró aumentar en 4 millones de pesos la recaudación en el estado de Quintana Roo, localizado en el Sureste de México, luego que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplicó corte de suministro a morosos.

La paraestatal, durante la emergencia sanitaria (que obligó a estar más tiempo en los hogares), ha presionado a los usuarios del servicio a pagar tarifas más caras, logrando aumentar su recaudación por encima de los 47 millones de pesos a nivel nacional, solo por el mismo concepto de reconexión.

En las filas de pago mediante módulos digitales de la CFE, que no siempre tienen buen desempeño, se constatan los reclamos, los abusos de los que, los usuarios consideran, han sido afectados de parte de la paraestatal, que aun siendo una empresa del gobierno, no ha extendido ningún tipo de beneficio o apoyo para ayuda real de los usuarios, durante la presente pandemia. Siempre amenazados en que si no se paga el servicio, simplemente se corta la luz, sin consideraciones sobre si se quedó sin empleo.

La CFE cobró 47 millones 38 mil pesos, entre abril y mayo a los usuarios que después de quedarse a oscuras se pusieron al corriente con los adeudos y la cuota para reconexión, sin beneficios durante la pandemia. En Quintana Roo, solo por este concepto, la paraestatal recibió 4 millones de pesos.

Y si bien la autoridad en el estado consiguió pagar el importe del servicio eléctrico de muchas familias en la zona rural, en las ciudades se complicó el escenario de muchas personas que se quedaron sin ingresos, debido al cierre de empresas que ocasionó la pandemia.