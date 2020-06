AMLO sugiere desaparecer el Conapred y que sus funciones pasen a Gobernación

Renuncia Mónica Maccise como titular de Conapred

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió este jueves la desaparición del Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred).

“¿Tendría que desaparecer el Conapred?”, fue cuestionado.

“Sí, y que (la Secretaría de) Gobernación, que tiene que ver con derechos humanos, se haga cargo. Claro que se tiene que combatir el racismo y se tiene que combatir la discriminación, pero no crear un organismo para cada demanda de justicia”, contestó.

El mandatario agregó después que la idea será puesta a debate.

“Vamos a analizar a ver qué me dice la gente, pero esto no lo sabía el pueblo de México, porque todo esto pertenecía al ‘pacto de silencio’, o sea, que se sepa cuántos organismos, cómo dejaron al Gobierno”, indicó.

El comentario del presidente se derivó después de que hiciera referencia a la iniciativa que envío al Congreso sobre modificar el presupuesto a raíz de la emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19.

Enfatizó que organismos como el Conapred y fideicomisos establecidos en administraciones anteriores consumen recursos sin generar beneficios para el pueblo de México.

López Obrador aseguró el miércoles que no conocía la existencia del Conapred hasta que se generó una polémica por la invitación del youtuber mexicano Chumel Torres a un foro sobre clasismo y racismo en México.

“Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate, me enteré de que existe, ¿cómo se llama? Conapred”, dijo en su conferencia en Puebla.

Mónica Maccise presentó su renuncia como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestara sus intenciones de desaparecer el organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación (Segob) y planteara una revisión a los organismos e institutos autónomos.

Fuentes consultadas confirmaron la renuncia de la funcionaria ante la Asamblea Consultiva del consejo; sin embargo, hasta ahora ni el Conapred ni la dependencia que encabeza Olga Sánchez Cordero emitieron un pronunciamiento oficial.

Se espera que el viernes la exministra acuda a la conferencia matutina del presidente a realizarse en Cuernavaca, Morelos.

En tanto, a través de un pronunciamiento público, la Asamblea Consultiva del Conapred manifestó un extrañamiento ante la reacción y posición de López Obrador, “pues la descalificación al organismo implica vulnerar las justas luchas y demandas que se han enarbolado desde distintos colectivos sociales”.

En ese mensaje, se respaldó el trabajo de Maccise Duayhe: “expresamos nuestro reconocimiento al compromiso y trabajo que ha realizado al frente del Conapred”.