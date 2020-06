POLEVNSKY, LA TRAICIÓN EN LA 4T

Morena presentó la denuncia directamente en la ventanilla de la oficina de Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, acusándola de daño patrimonial y lavado de dinero, pidiendo que se de pronta investigación del caso

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado por Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra la ex dirigente Yeidckol Polevnsky, confirmó una fuente de la FGR, por presunto daño moral y lavado de dinero.

La Fiscalía deberá determinar si hay elementos suficientes para realizar una investigación.

Una auditoría realizada al periodo de Polevnsky al frente de Morena (de 2017 a 2020) detectó la compra de 39 inmuebles y pagos por más de 800 millones de pesos.

Al respecto, Ramírez Cuéllar indicó que hubo firmas irregulares además de documentos apócrifos que deben ser dictaminados para determinar su autenticidad.

El senador y empresario Armando Guadiana le expresó su apoyo a la ex dirigente de Morena y consideró que este asunto le “apena”:

La denuncia anotó que en el periodo de Polevnsky se pagaron contratos millonarios por obras no realizadas.

Según la dirigencia que encabezó Polevnsky, pagó 395 millones de pesos a un empresario amigo suyo para hacer remodelaciones de edificios inexistentes y otros servicios no cumplidos.

Fuentes señalaron que el caso podría ser turnado a la Fiscalía Anticorrupción, aunque no descartaron que sea tomado por alguna subprocuraduría.

Esta denunciada se suma a la queja que presentó el pasado lunes el ´PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la exdirigente de Morena por “mal uso de los recursos públicos” que se le otorgaron para gastos ordinarios permanentes.

Las denuncias surgen luego de que el diario Reforma diera a conocer que una auditoria interna hecha a la gestión de Yeidckol Polevnsky arrojó que el partido realizó contratos millonarios para la compra de inmuebles, la remodelación de edificios inexistentes y otros servicios no cumplidos.

De acuerdo con la investigación periodística, las compañías supuestamente beneficiadas por estos contratos son de Grupo Ebor, propiedad de Enrique Borbolla García, amigo de la exdirigente de Morena.

Otra irregularidad detectada es que los contratos fueron firmados únicamente por Polevnsky -sin la autorización del CEN o del Consejo Nacional de Morena-, y que fueron liquidados a través de transferencias bancarias realizadas en diciembre de 2019.