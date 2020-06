Piden retirar estudio de Mario Molina sobre Covid-19 por errores en metodología

Investigadores del Centro de Innovación en Metainvestigación de Stanford (Meta-Research Innovation Center at Stanford, METRICS) solicitaron a la revista cientíca «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS) que retire el artículo del Nobel Mario Molina en el que se arma que la transmisión aérea es la ruta dominante para la propagación del Covid19, bajo el argumento de que tiene fallas metodológicas.

A través de una carta, los investigadores de METRICS dijeron estar de acuerdo con el estudio en que el uso del cubrebocas juega un papel importante para la desacelerar la propagación de Covid-19. Sin embargo, indicaron que el estudio tiene “fallas de diseño metodológico”.

“Dado el alcance y la gravedad de los problemas que presentamos y el impacto público inmediato, solicitamos a los editores de PNAS que inmediatamente retiren este documento y que reevalúen el proceso editorial. PNAS está obligada a retractarse por este trabajo”, se lee en la misiva con fecha de 18 de junio.

El estudio de Mario Molina, Renyi Zhang, Yixin Li, Annie L. Zhang y Yuan Wang, se hizo en tres contextos: Italia; Wuhan, China; y Nueva York, Estados Unidos, del 23 de enero al 9 de mayo, intervalo de tiempo en el que concluyeron que la transmisión aérea es virulenta “y representa la ruta dominante para propagar la enfermedad” y armaron que el uso obligatorio del cubrebocas representa la medida determinante para denir la forma de propagación.