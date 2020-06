Justin Bieber niega las acusaciones de abuso sexual y nombra a Selena

Justin Bieber ha negado las acusaciones de abuso sexual que aseguran que violentó a una mujer en 2014, presentando una serie de pruebas en forma de recibos, emails e informes de prensa para apoyar su postura.

El músico canadiense se convirtió en tendencia este fin de semana cuando una mujer denunció a través de una cuenta anónima de Twitter que había sido abusada por Bieber.

Según su relato, habría ocurrido el 9 de marzo de 2014 en el hotel Four Seasons de Austin (Texas) cuando ella tenía 21 años. El tuit luego fue eliminado.

Tras esto, una influencer aseguró que TAMBIÉN fue violada por el cantante luego de un meet & greet con fans.

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s

— Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020