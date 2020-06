Juez rechaza pedido de los Trump para bloquear libro

Un juez de Nueva York rechazó un pedido del hermano de Donald Trump que buscaba frenar la publicación de un libro de memorias escrito por la sobrina del presidente.

En un fallo emitido el jueves, el juez Peter Kelly dijo que el Tribunal Testamentario de Nueva York carece de jurisdicción en el caso.

Mary Trump es la hija de Fred Trump Jr., el difunto hermano mayor del presidente. Una descripción del libro “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” publicada en internet dice que éste revela “una pesadilla de traumas, relaciones destructivas y una combinación trágica de descuido y abuso”.

La moción presentada esta semana solicitaba una orden judicial para impedir que Mary Trump y la editorial Simon & Schuster publicaran el libro en julio, según lo programado.