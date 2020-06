Científicos chinos advierten sobre un posible nuevo virus pandémico en cerdos

Un nuevo virus de la gripe hallado en cerdos en China se ha vuelto más infeccioso para los humanos y debe ser vigilado de cerca en caso de que se convierta en un potencial “virus pandémico”, señaló un estudio, aunque los expertos dijeron que no hay una amenaza inminente.

Un equipo de investigadores chinos examinó los virus de la gripe encontrados en cerdos entre 2011 y 2018 y encontró una cepa “G4” de H1N1 que tiene “todas las características esenciales de un posible virus pandémico”, según el documento, publicado por la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Los trabajadores de las granjas porcinas también mostraron niveles elevados del virus en su sangre, dijeron los autores del estudio, y añadieron que “se debe implementar urgentemente una estrecha vigilancia en las poblaciones humanas, especialmente en los trabajadores de la industria porcina”.

El estudio destaca los riesgos de que los virus crucen la barrera de la especie hacia los humanos, especialmente en las regiones densamente pobladas de China, donde millones de personas viven muy cerca de granjas, instalaciones de cría, mataderos y mercados mojados.

Se cree que el coronavirus que actualmente está arrasando en el mundo se originó en murciélagos de herradura en el suroeste de China y pudo haber saltado a los humanos en un mercado de marisco en la ciudad central de Wuhan, donde se identificó el virus por primera vez.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) leerá con cuidado el estudio, dijo el portavoz Christian Lindmeier en una comparecencia en Ginebra el martes, afirmando que es importante colaborar en los hallazgos y mantener estadísticas sobre las poblaciones animales.

“También pone de manifiesto que no podemos bajar la guardia en la influenza y debemos estar vigilantes y continuar con la vigilancia incluso en la pandemia del coronavirus”, agregó.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Zhao Lijian, dijo en una conferencia de prensa el martes que las autoridades están siguiendo de cerca los acontecimientos. “Tomaremos todas las medidas necesarias para prevenir la propagación y el brote de cualquier virus”, señaló.

El estudio indicó que los cerdos son considerados importantes “recipientes de mezcla” para la generación de virus de la gripe pandémicos y pidió una “vigilancia sistemática” del problema.

El nuevo virus identificado en el estudio es una recombinación de la variante del H1N1 de 2009 y una cepa que antes prevalecía en los cerdos.

Sin embargo, aunque es capaz de infectar a los humanos, no existe un riesgo inminente de una nueva pandemia, dijo Carl Bergstrom, biólogo de la Universidad de Washington.