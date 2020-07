García Harfuch es nuevamente amenazado a través de un video

Un encapuchado, quien se encontraba en una habitación con otras dos personas, amenazó a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Sin embargo, no atribuyó a nadie el mensaje que ha sido compartido en las redes sociales.

Encapuchados y vestidos de negro, sin armas, con un mensaje de fondo sobre paredes blancas; con chalecos al parecer tácticos. Equivocan los parentescos y otro detalle: el mensaje, leído, no se lo atribuye nadie. Es una nueva amenaza en contra de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El video fue subido a una cuenta de YouTube que tiene tres suscriptores. Nadie se lo ha atribuido, aunque el mismo García Harfuch atribuye su atentado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Para Harfuch. A ti se te olvidó que con un grupo de la Marina nos matastes familia. A nosotros no se nos olvida. Te has escudado en una charola, como lo hacía tu padre”, dice el encapuchado.

“Te crees muy inteligente, pero te voy a demostrar que soy más inteligente que tú. Tienes buena escuela de tu padre, el general García Barragán. Deberían hacerte una auditoría. Cuídate, que no voy a quitar el dedo del renglón”, agregó el sujeto durante el video que dura poco más de un minuto.

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aseguró el fin de semana que las investigaciones sobre el atentado “ya se encuentran muy avanzadas”. Confirmó que 19 personas fueron detenidas y se aseguraron 13 vehículos y armamento de distintos calibres como un lanzagranadas, 34 armas largas, 8 armas cortas, 7 granadas de fragmentación, 5 fusiles Barrett, 39 chalecos, 51 bombas molotov, 2 mil 805 cartuchos y 414 castillos percutidos.