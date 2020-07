NBA se podría suspender si incrementan contagios de Covid-19 entre los jugadores

El regreso de la NBA, para su temporada 2019-2020, corre riesgo de suspenderse debido a la pandemia del coronavirus que se vive en los Estados Unidos (EU) y también ante un posible incremento de casos entre los propios jugadores.

En videoconferencia para el evento Time 100, Adam Silver, Comisionado de la NBA, señaló que existe una posibilidad de que el regreso de la temporada se suspenda si los contagios incrementan dentro de la comunidad de la liga.

“Si los casos son aislados, eso es una cosa (…) Pero si tenemos muchos casos, vamos a parar. No nos queda otra opción que aprender a vivir con este virus. Ninguna opción está libre de riesgos en este momento”

Sin embargo, Silver se mostró confiado del gran trabajo que llevan realizando en la ‘burbuja’ por si se presentan casos positivos, tengan el menor impacto posible.

“De alguna manera, este es quizás un modelo de cómo otras industrias pueden abrirse en última instancia. Pero solo voy a decir que seremos responsables y veremos lo que está sucediendo, pero el mayor indicador será si comenzamos a ver una propagación en nuestro comunidad”.

Fue el pasado viernes 26 de junio cuando la NBA y la Asociación de Jugadores (NBPA) dieron a conocer que 16 jugadores de los 302 convocados para el torneo que se disputará en las instalaciones deportivas de Disney en Orlando, Florida, un porcentaje del 5,3%, y ninguno de ellos se encuentra grave.

En los más recientes reportes, los New Orleans Pelicans dieron a conocer que cuentan con tres casos positivos dentro de su plantilla, aunque no dieron a conocer sus nombres. Otro equipo que también tiene tres casos son los Denver Nuggets, equipo que incluso decidió cerrar sus instalaciones durante un tiempo.

Mientras que los Nets de Brooklyn parecen ser el equipo más afectado, pues en las últimas horas se dio a conocer que DeAndre Jordan y Spencer Dinwiddie arrojaron resultado positivo, por lo que se unen a las bajas de Chandler, Irving, Durant y Claxton que han confirmado que no jugarán en Orlando.

Cabe recordar que el regreso de la NBA se encuentra programado para comenzar el próximo 31 de julio con la participación de 22 de los 30 equipos de la liga.