T-MEC, con impacto marginal: IMEF

El efecto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre la economía mexicana será marginal al no contar con las condiciones necesarias para fomentar la inversión en el país, aseguró Ángel García-Lascurain, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

En conferencia de prensa, García-Lascurain consideró que la nación no cuenta con las condiciones necesarias para lograr un atractivo de inversión, toda vez que el arranque del nuevo acuerdo comercial se da un en entorno de incertidumbre y sin respeto a las reglas para invertir.

Al respecto, argumentó que se puede perder una “oportunidad histórica” para que México retome lugar en materia de competitividad a nivel internacional, si no se genera un ambiente adecuado para atraer inversión extranjera.

Sin embargo, aseveró que actualmente México no cuenta con las condiciones para que lo anterior ocurra, pues la posibilidad de atraer nuevas cadenas productivas se da en un contexto de falta de certidumbre a la inversión y al Estado de derecho en cuanto a las reglas para invertir.

“Nos parece que México podría estar perdiendo una oportunidad histórica dada la coyuntura geopolítica y económica que hay a nivel internacional, al generar condiciones no propicias para la inversión. En el contexto actual puede que se pierda una oportunidad importante para reposicionar a México de forma muy importante en materia competitiva a nivel internacional”, señaló.