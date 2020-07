TUNDEN A LA PRIMERA DAMA POR TWEET INAPROPIADO, ELLA SE DISCULPA

La escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller volvió a ser tendencia en redes sociales por las críticas que recibió debido a su respuesta contra los padres de niños con cáncer. Después de la controversia que causó, la esposa del Presidente de México pidió disculpas por su expresión “no soy médico”.

Este 1 de julio se cumplen 2 años desde que Morena triunfó en las urnas en la elección presidencial, y desde la llegada del nuevo Gobierno, uno de los nombres que ha estado al frente y de cerca a la 4T es Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un tuit de 10 palabras de la primera dama mexicana desató el miércoles una fuerte controversia que la llevó a convertirse en tendencia en la red social al ser etiquetada con las frases #LaBrujaDelPalacio y #NoSoyMedico.

“No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”, escribió en su cuenta la también historiadora.

Luego, la polémica respuesta de Gutiérrez fue eliminada de su cuenta de Twitter. La Presidencia de la República declinó responder a una petición de comentarios sobre las palabras de la primera dama, quien se describe en la red con las etiquetas: “#NoViolencia, #NoAcoso, #PazSí, #AmorSí”.

“Si Beatriz Gutiérrez Müller no atiende a los padres de niños con cáncer porque no es médico, tampoco debería grabar discos porque no es cantante”, escribió la usuaria @elemloe en referencia a la breve carrera musical de la primera dama.

Pero así como le llovieron las críticas, también surgieron sus simpatizantes. “Lamentable los ataques y faltas de respeto hacia una gran mujer como Beatriz, ¿dónde están los grupos feministas apoyadas por la derecha que se quejan de todo?”, escribió la usuaria @DelCampoGDLupe.

No es la primera vez que Gutiérrez se enzarza en batallas en Twitter. De hecho, había dejado de usar la cuenta y reapareció hace unos meses anunciando que rompía una huelga.

Tras la ola de críticas que recibió sobre una respuesta en su cuenta de Twitter, Beatriz Gutiérrez Müller la borró y además puso candado que limita la vista de sus tuits.

Más tarde Beatriz Gutiérrez Müller, ofreció disculpas por la forma en la que respondió este miércoles a un tuit en el que fue cuestionada por no atender personalmente a padres de niños con cáncer que denuncian falta de medicamentos.

El mensaje obtuvo más de 3,000 retuits y más de 1,000 comentarios como respuesta, entre ellos uno de una persona que le preguntó “¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de los niños con cáncer?”.