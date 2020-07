Tras atraer caso de Giovanni López, Rosario Piedra denuncia amenazas de muerte

La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra dio a conocer esta tarde que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México tras recibir amenazas de muerte en contra suya y de su familia luego de atraer el caso de la muerte de Giovanni López a manos de policías en Jalisco.

En conferencia, la Ombudsperson detalló que el domingo pasado recibió mensajes de texto y vía WhatsApp, así como llamadas de más de 100 números telefónicos de «varios» estados del país.

De acuerdo con la funcionaria, las llamadas se relacionan con el asesinato de Giovanni López, joven albañil que murió a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Miembrillos, Jalisco el pasado 4 de mayo.

“También por eso recibí amenazas y donde me decían que no me metiera con el gobernador (Enrique Alfaro), cuando yo estoy investigando un caso, yo no he señalado ahorita a nadie, se está investigando muy seriamente y vamos a seguir adelante con esa investigación” mencionó Piedra Ibarra.

Piedra Ibarra destacó que esta situación «ya está en manos de la justicia», tras aportar «todas las pruebas que me pidieron» en la Fiscalía de Ciudad de México.