AMLO: “Sí me voy hacer la prueba de covid-19. No tengo ningún síntoma”

Esta mañana, durante la conferencia de prensa, el presidente, Andrés Manuel López Obrador aseguró que previo a su viaje a Estados Unidos se realizará la prueba para determinar si tiene COVID-19.

«No tengo tos seca, fiebre, no tengo síntomas» aseguró el mandatario ante los medios. Informó que la prueba se la realizará este mismo día y que mañana comentará los resultados.

«Me voy a hacer la prueba posiblemente el día de hoy por la tarde y ya mañana, si es que alcanza que me den el resultado, les informo, no tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no tengo calentura, no me ha dado calentura, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración, que son los síntomas, por eso no me he hecho la prueba», dijo el Presidente.