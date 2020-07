Ribéry podría irse de Italia tras sufrir robo

El francés Franck Ribéry dejó entrever este lunes que podría dejar a Fiorentina de Italia luego de que sufriera un robo en su casa mientras el jugador se encontraba disputando el juego contra Parma.

En un video publicado en su red social, Ribéry de 37 años mostró algunas de sus pertenencias en el piso de su casa y mostró su descontento por lo sucedido, aclarando que no se trataba del monto monetario, sino de sentirse inseguro en su propio hogar.

“Regresé a mi casa. Es ‘mi casa’ en Italia, país en el que decidí continuar mi carrera tras tantos buenos años en Múnich. Y esto es lo que descubrí […] Mi mujer ha perdido algunos bolsos, algunas joyas, pero esto no es lo esencial. Lo que me choca es la impresión de estar en riesgo, de ser vulnerables, esto no lo acepto” dijo en el video el francés.

El jugador dijo que él y su familia “tomarán las decisiones necesarias para estar bien” por lo que medios italianos especulan que podría salir del país para jugar en otro lugar.