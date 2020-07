ASÍ EL EMPLEO POR LA PANDEMIA DE COVID 19

De La Redaccion

Si tiene un trabajo y su empresa sigue funcionando, esté muy agradecido ¿POR QUÉ?

1. Victoria’s Secret se declaró en bancarrota.

2. Zara cerró 1,200 tiendas.

3. La Chapelle retiró 4,391 tiendas.

4. Chanel es descontinuado.

5. Hermes es descontinuado.

6. Patek Philippe es descontinuado.

7. Rolex descontinuó la producción.

8. La industria de lujo del Mundo se ha derrumbado.

9. Nike tiene un total de 23 mil millones de USD preparándose para la segunda etapa de despidos.

10. El Gimnasio de Gold se declaró en quiebra

11. El fundador de AirBnb dijo que debido a la Pandemia, 12 años de esfuerzos fueron destruidos en 6 semanas.

12. Incluso Starbucks también anunció que cerrará permanentemente sus 400 tiendas.

13. WeWork tampoco está en un gran lugar.

La lista sigue y sigue.

Vea el panorama de la economía de USA: Nissan Motor Co. podría cerrar en EE.UU.

1. La compañía de alquiler de autos más grande del Mundo (Hertz) se declaró en bancarrota; también son dueños de Thrifty y Dollar

2. La compañía de camiones más grande del Mundo (Comcar) se declaró en bancarrota: tienen 4,000 camiones

3. La empresa minorista más antigua (JC Penny) se declaró en bancarrota, que Amazon adquirirá por unos centavos

4. El mayor inversor de USA (Warren Buffet) perdió $ 50 mil millones en los últimos 2 meses

5. La compañía de inversión más grande del mundo (BlackRock) está señalando un desastre en la economía mundial: administran más de $ 7 billones

6. El centro comercial más grande de América (Mall of America) dejó de pagar los pagos de la hipoteca

7. La aerolínea más reconocida del Mundo (Emirates) despide al 30% de sus empleados

8. El Tesoro de USA imprime billones para tratar de mantener la economía con soporte vital.

9. Estimado # de tiendas minoristas que cierran en 2020: 12,000 a 15,000.

Los siguientes son grandes minoristas que han anunciado el cierre:

– Tripulacion J – Brecha – Forever 21 – Sears – Walgreens – GameStop – Nordstrom – Chico’s – Modell’s – A.C. Moore – Macy’s – Bose – Art Van Furniture – Olympia Sports – K Mart – Especialidades en Cafetería y Panadería y muchos muchos mas.

Las solicitudes de desempleo alcanzaron un máximo histórico de más de 38 millones: el desempleo supera el 25% (de 160 millones de trabajadores, cerca de 40 millones están desempleados).

Sin ingresos, la demanda de los consumidores está cayendo drásticamente y la economía entrará en caída libre.

Esto es solo Estados Unidos… Bajo el peso de la nueva Pandemia de la Corona, muchos Gigantes se enfrentan a la crisis del Fracaso.

Cinco meses de pandemia crearon MUCHA deuda, y decenas de miles de empresas se declararon en quiebra.

Si tiene negocios y su Empresa todavía está allí, y no hay recortes salariales ni despidos, trate bien a su Empresa y a sus Clientes.

Los humanos se enfrentan a una Pandemia que no ha podido controlar.

La segunda mitad de 2020, es el desafío de la Fortaleza Corporativa y la relación 2020 es de Supervivencia.

Cuídate a ti mismo y a tus seres queridos.