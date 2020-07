“NADIE POR ENCIMA DE LA LEY” SENTENCIÓ SANTIAGO NIETO TRAS CAPTURA DE DUARTE

El titular de la UIF felicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por el procedimiento que permita la extradición del exgobernador de Chihuahua, detenido en Florida, Estados Unidos

Luego de que las autoridades confirmaran la detención del exgobernador César Duarte, el PRI, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, se pronunció al respecto.

Santiago Nieto felicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a su titular Marcelo Ebrard por el procedimiento que permita la extradición del exgobernador de Chihuahua, y sentencio que “Nadie está por encima de la ley”.

Anteriormente esta misma sentencia la había dicho en su visita al hospital al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Omar García Harfuch, luego del atentado que sufrió en Lomas de Chapultepec.

El exmandatario de Chihuahua César Duarte fue detenido por el Servicio de Alguaciles Federales (US Marshals Service) con fines de extradición a México. En las próximas 72 horas, de acuerdo con información preliminar y confirmada de manera oficial, César Duarte será presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde se le notificarán sus derechos, así como los cargos que enfrenta y por los que es requerido por el gobierno mexicano.

La orden de detención con fines de extradición fue emitida por un Magistrado Federal de Nuevo México, en los Estados Unidos a petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores que presentó la carpeta de investigación de la FGR.

En 2018, el gobierno de Chihuahua presentó las carpetas de investigación que había armado en contra del exmandatario César Duarte, por diversos delitos. Sin embargo, el expediente no avanzó, en la anterior administrativa.

Con el cambio de gobierno, la Fiscalía General de la República consideró el asunto como relevante e inició un trabajo coordinado con la Fiscalía de Chihuahua para concluir las averiguaciones y presentar una solicitud de extradición que cumpliera con todos los requisitos exigidos por Estados Unidos. Versiones periodísticas ubicaron a César Duarte en Texas, paseando tranquilamente.

El pasado 18 de diciembre, la FGR solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores tramitar la solicitud formal de Duarte Jacques.

Dentro de las próximas 72 horas a la detención, según información preliminar y aun no oficial, el reclamado serás presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde se le explicarán sus derechos y los delitos por los cuales es requerido por el gobierno de México.

La orden de detención con fines de extradición fue emitida por un Magistrado Federal de Nuevo México, en los Estados Unidos.

“Ante la relevancia del asunto y a fin de evitar la impunidad, en el año 2019, la hoy Fiscalía General de la República (FGR) inició un trabajo conjunto y coordinado con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a fin de elaborar y presentar una solicitud de extradición que cumpliera con todos los requisitos exigidos por la legislación estadounidense”, indicó la institución que dirige Alejandro Gertz Manero.

El 8 octubre 2019, la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Estado de Chihuahua, libró orden de aprehensión en contra de César “D” por su probable responsabilidad en los delitos de Peculado y Asociación Delictuosa.

El 18 diciembre de ese mismo año, la FGR solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar la solicitud formal de extradición de César “D” ante el Gobierno de Estados Unidos, y hoy la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia estadounidense comunicó que el ex gobernador de Chihuahua fue detenido en la Ciudad de Miami, Florida, por el Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshalls Service).

Al darse a conocer la detención de Duarte hubo pronunciamientos por parte del PRI y del acatual Gobernador de Chihuahua.

El dirigente del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, partido en el cual militaba Duarte, aseguró que están del lado de ley contra la corrupción.

Moreno expresó que si algún priista cayó por este tipo de actos traicionó al gobierno, las instituciones, así como al partido.

“Nunca estaremos con quienes han abusado para lograr provechos personales desde la función pública. A las instituciones habrá que defenderlas y consolidarlas, ellas no delinquen, lo hacen los funcionarios que las traicionan con desvíos y abusos”, escribió.

Luego de que se confirmó la detención con fines de extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos, el actual mandatario de la entidad, Javier Corral, celebró la noticia y señaló que ello representa un triunfo para todos los chihuahuenses.

Así lo dijo en un mensaje por video que difundió a través de sus redes sociales:

La detención este día en Estados Unidos de César Horacio ‘DJ’ es un triunfo del pueblo de Chihuahua, de su exigencia de justicia frente a la más descarada corrupción que nuestro Estado haya vivido

El gobernador abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que también es un triunfo ante la impunidad que gozó Duarte Jáquez por “la protección que le brindó Enrique Peña Nieto”, ex presidente de México (2012-2018).

Además, Javier Corral señaló que su antecesor se hizo de propiedades, ranchos y demás bienes con valor muy por encima de sus ingresos, dejando una deuda estatal por más de 50 mil millones de pesos, con lo que comprometió el patrimonio de los chihuahuenses.

Ha sido una batalla larga para que no quede impune. Ha habido momentos muy aciagos, de grandes frustraciones o decepciones, de enorme presión y represalias económicas hacia el gobierno estatal