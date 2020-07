Las niñas y jovencitas de entre 0 y 17 años de edad representan más de la mitad de las personas desaparecidas en México, con 7 mil 032 reportes, lo que representa 55.13 por ciento.

El Gobierno de México tiene el reporte de 73 mil 201 personas desaparecidas o no localizadas, informó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Al presentar el Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda, el funcionario federal detalló que mil 523 casos corresponden a años anteriores a 2006.

Otras 11 mil 191 personas desaparecidas corresponden a años anteriores de diciembre de 2018.

Encinas Rodríguez resaltó que por primera vez hubo una disminución significativa en el número de personas desaparecidas, durante el primer semestre de 2020 en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En la primera mitad del año en curso se reportó la desaparición de 2 mil 332 personas y de enero a junio de 2019 se reportaron 3 mil 679 casos.

Habíamos mantenido una tendencia creciente sostenida en materia de denuncias por desaparición de personas, y es en este año donde se registra un giro significativo en el número de denuncias de personas desaparecidas”, dijo.

Aunque actualmente haya 73 mil 201 personas desaparecidas en México, en el registro histórico -iniciado en marzo de 1964-, se tienen 174 mil 844 casos.

El Estado de México se mantiene como la entidad número uno en materia de desapariciones, con un 18 por ciento. Le siguen Jalisco con el 15 por ciento; Tamaulipas con cerca del 10 por ciento; Veracruz con el 9.07 por ciento; Sinaloa y la Ciudad de México con poco más del 5 por ciento.

Nuevo León tiene cerca del 5 por ciento; Michoacán el 4 por ciento; Puebla el 2.93 por ciento y Chihuahua el 2.72 por ciento.

Por otra parte, en Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Sonora y Tlaxcala, el proceso de integración de la información “va muy lento”, en tanto que Campeche y Durango no han enviado su información actualizada.

El subsecretario Alejandro Encinas destacó que gracias a que los trabajos de investigación de búsqueda se han focalizando en el hallazgo con vida, el 93 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas se localizan con vida.

En cuanto a fosas clandestinas, desde diciembre de 2006 se han hallado 3 mil 978, en las que se han exhumado 6 mil 625 cuerpos.

En el mismo tenor se dio a conocer que al menos 12 mil 755 niños, niñas y adolescentes se encuentran desaparecidos en México, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) publicado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Las niñas y jovencitas representan más de la mitad de las personas desaparecidas de entre los 0 a 17 años de edad, con 7 mil 032 reportes (55.13 por ciento); en tanto que en 5 mil 682 casos se trata de hombres (44. 55 por ciento).

Las entidades federativas que reportan el mayor número de menores desaparecidos son: Estado de México, 2 mil 848; Tamaulipas, 1 mil 560; Jalisco, 822; Puebla, 814; Nuevo León, 806; Chihuahua, 684; Veracruz, 555; Sonora, 536; Coahuila, 457, y Guerrero con 440.

La mayoría de las desapariciones de menores se concentra entre los 10 a 17 años de edad con un total de 10 mil 244, de las cuales, 5 mil 818 son mujeres.

Por rango de edad, de acuerdo al RNPDNO, 1 mil 416 casos de desaparecidos corresponden a menores de 0 a 4 años; 1 mil 94, de 5 a 9 años; 3 mil 442, de 10 a 14 años, y 6 mil 802 de 15 a 17 años.

Guillermo Gutiérrez Romero, presidente de la Fundación Nacional de Investigación de Niños Robados y Desaparecidos I.A.P, y Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), consideraron que la desaparición y robo de niños en México ha incrementado en los últimos años ante la invisibilización e indiferencia de las autoridades.