Damnificados del 19-S se quejan porque les retiraron apoyos

Esta mañana, vecinos del sur de la Ciudad de México, afectados del sismo en 2017, acudieron muy temprano a realizar una manifestación al Zócalo capitalino para exigir apoyo federal para poder seguir pagando rentas.

Son habitantes de diversos municipios de la alcaldía Xochimilco que piden ayuda al Gobierno Federal.

Fueron afectados a causa de los sismos del 2017 y más de 70 familias se quedaron sin hogar.

“Venimos varios vecinos de la alcaldía de Xochimilco, damnificados por el sismo del 19 de septiembre del 2017, venimos a pedir apoyo perdimos nuestra vivienda desde entonces la mayoría ha sido pérdida total y nos prometieron que nos iban a reconstruir nuestras viviendas…… pero no vemos un avance… cómo estamos fuera de nuestra casa nos dieron un apoyo de renta para qué fuéramos a conseguir una vivienda para estar medianamente seguros, sin embargo desde hace 3 meses nos suspendieron el apoyo y no tenemos dónde quedarnos y hasta ahora, no nos dan respuesta”, dijo Isabel Ortega, una de las afectadas.