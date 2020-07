Con Lozoya se conocerá la corrupción que hubo en Pemex: AMLO

Hay que cuidarnos, ya vamos de salida de la epidemia; no perdamos las esperanzas, enfatizó el mandatario

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, con la colaboración de Emilio Lozoya, titular de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se dará a conocer “toda la corrupción” que prevaleció en esa empresa productiva del Estado.

López Obrador celebró de la decisión de Lozoya de hablar con las autoridades del país (una vez resuelto el proceso de su extradición) sobre los desvíos en Pemex.

“Qué bien que aceptó el señor Lozoya regresar y se comprometió a informar de estas situaciones, qué fue lo que sucedió”, dijo en su conferencia matutina desde Irapuato.

“Nos interesa la verdad en todo porque tenemos que acabar con la corrupción”, agregó al referirse a la colaboración que se espera de Lozoya en el tema de desvíos de recursos, en el que habrían participado también exlegisladores federales y otros funcionarios.

Aunque López Obrador dijo no tener elementos sobre otros funcionarios que pudieran estar implicados en estos desvíos, sí dijo que el tema es del dominio público.

“Lo saben los ciudadanos y lo sabe el presidente”, dijo, aunque no dio más detalles porque “es una investigación de la Fiscalía (General de la República)”.

Recordó la denuncia que existe por la compra de la planta de fertilizantes en Coatzacoalcos, con un sobreprecio estimado en 200 millones de dólares, según avalúos realizados.

“Y también hay informes de que pagaron para tener los votos de la reforma energética (en el Congreso federal), que se dieron sobornos”, añadió.

Aseguró que todos estos asuntos “se darán a conocer”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para que los mexicanos sigan cuidándose ante la epidemia de COVID-19, y pidió no perder las esperanzas.

“A seguir así, cuidándonos. Ya vamos, yo quiero decir, de salida, para que no perdamos la fe, no perdamos las esperanzas. La esperanza es una fuerza muy poderosa, no podemos perder la esperanza, no nos pueden quitar el derecho a la esperanza”, apuntó en su conferencia desde Guanajuato.

Agregó que lo que actualmente sucede es “pasajero, como un mal sueño o una pesadilla” y que ya pasará.

Señaló que nunca se habían tenido tantas clases sobre higiene personal como ahora y que ya se sabe que se necesita mantener sana distancia.

“Ya sabemos que necesitamos mantener la sana distancia, ni modo, que nadie se ofenda si no le damos la mano, si no nos abrazamos, ya habrá tiempo para eso, ahora la sana distancia, que está probado que ayuda, y la higiene personal”, recordó.

López Obrador aseguró que los mexicanos se han comportado de manera ejemplar en este sentido, pues no ha tenido que prohibir nada con toques de queda obligatorio, sino que la gente ha seguido las recomendaciones de quedarse en casa.