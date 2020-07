Articula Edomex acciones coordinadas entre estados para atender la violencia de género

Participan 17 estados del país en el seminario permanente para generar información que permita erradicar la violencia contra las mujeres.

Para la antropóloga y feminista, Marcela Lagarde, la Violencia de Género es una prioridad nacional que debe ser abordada coordinadamente por los tres órdenes de gobierno, aplicando políticas públicas y recursos económicos de manera certera.

Durante su participación en la primera sesión del Seminario Permanente “Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres”, organizado por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJyDH), Marcela Lagarde se pronunció a favor de generar una nueva investigación nacional para comparar cifras, tendencias y problemáticas, para contar con datos actualizados de cada región del país.

La especialista indicó que se debe contar con un presupuesto específico para atender la violencia, de lo contrario, no existe una intervención exitosa. Además, advirtió que los esfuerzos deben ser transversales para erradicar completamente la violencia contra las mujeres.

“Nosotros no estamos por disminuir la violencia, no estamos porque nos peguen menos, no estamos porque haya menos mujeres víctimas de feminicidio, estamos por erradicar la violencia, a eso vamos como lo hicieron otras que nos antecedieron y que se convencieron de que cambiando la sociedad, el Estado, la cultura, la política, las leyes, los derechos y los modos de vida íbamos a erradicar la violencia”, afirmó la activista.

La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEVAEM), Isabel Sánchez Holguín, aseguró que el seminario virtual es un espacio de capacitación y estudio para erradicar cualquier tipo de violencia.

Reiteró que el enfoque de atención de las Alertas de Violencia de Genero se debe cambiar, como lo ha hecho el Estado de México, a la prevención, y destacó los alcances que tendrá el intercambio de experiencias exitosas en la materia.

“Iremos generando insumos de información sobre las diferentes declaratorias y especialmente sobre la violencia de género en todo el país y cómo atacarla, lo que nos permitirá realizar investigaciones más profundas de corte académico, que idealmente nos ayudan a tener una visión más integral y compartir experiencias relevantes, apoyándonos entre todas y entre todos”, apuntó la Comisionada.

En tanto, Ana Vázquez Colmenares, Secretaria de las Mujeres de Oaxaca, aseguró que la interculturalidad de todos los municipios del país, implica una revisión de procesos, de acciones y de políticas públicas; para poder adecuar a cada entorno las experiencias exitosas.

“Me parece que es una gran oportunidad de que aprendamos, de que compartamos aprendizajes, de que reflexionemos, críticamente, en torno a lo que sí y a lo que no funciona y propongamos vías de solución.

“Es una oportunidad también de fortalecer el trabajo sororal, entre las mujeres que estamos dedicadas en distintos ámbitos”, finalizó.