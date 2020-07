El enigma sobre el paradero de Lozoya ¿dónde se encuentra realmente?

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum confirmó que de momento no se llevará a Lozoya al Reclusorio Norte, pero no aclaró dónde se encuentra actualmente.

En la conferencia del presidente de la república la información fue escasa por lo que comenzaron las especulaciones y recorridos por los principales hospitales de la Ciudad de México confirman que no hay dispositivos policíacos, aumentando las dudas ante un hermético gobierno que no da declaraciones al respecto.

