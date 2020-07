SI SE PROLONGA LA PANDEMIA, LA ECONOMÍA SE HUNDIRÁ AÚN MÁS

Por Isaí Vinicio

Han sido un auténtico fracaso las proyecciones del comportamiento de la pandemia por parte de las autoridades de salud del gobierno de la 4T.

Apurados por la impaciencia del Presidente López Obrador presionaron sus proyecciones y terminaron por perder todo el control del proceso de evolución de la pandemia, tanto de la perspectiva técnica como de la administración política de la emergencia; hoy no saben, no quieren y no pueden tener escenarios ciertos de corto plazo, y eso es terriblemente perjudicial para la proyección de las actividades productivas y económicas del país.

La evolución de la curva de la pandemia nos dice que lo más probable es que se extienda, al menos, el nivel máximo de contagios y fallecimientos derivados del Covid-19 hasta el mes de agosto, y que probablemente a partir de septiembre inicie un descenso gradual de contagios, prologándose hasta finales del mes de octubre y noviembre, juntándose, peligrosamente, con el periodo de influenza estacional otoñal, que puede tener una incidencia a la alza, pero presuponiendo que esto no pase, llegaríamos a finales del año sin que los estados puedan iniciar el transito al semáforo verde, que indicaría actividad económica casi normal.

Esto nos lleva a que seríamos una grave anormalidad en el desarrollo de la pandemia en el mundo, con una muy prolongada curva de contagios que superaría los cuatro meses con un crecimiento constante, y dos meses de descensos no constantes, con una cifra de contagios que superaría el medio millón de personas y más de 90 mil fallecidos. Esto es una terrible tragedia desde cualquier punto de vista que se quiera tener, pero esta historia no concluiría allí porque eso provocaría, en primer lugar, una mayor profundización de la crisis económica, que nos llevaría a tener un decrecimiento del PIB superior al 10 por ciento, no visto en 100 años, con daños profundos, y probablemente irreversibles, a la actividad económica del país que costarían varios años recuperar aún teniendo un crecimiento económico sostenido.

Hasta este momento, más de 12 millones de personas han perdido su empleo; dice el INEGI que en este 2020, y producto de la emergencia sanitaria, en uno de cada tres hogares se perdió un empleo al menos y que en el 65 por ciento de los mismos se tuvo una grave disminución del ingreso, y para sobrevivir tuvieron que vender algún bien, pedir dinero prestado o recurrir a sus ahorros, si los tenían, mientras que en el 62.6 por ciento de los hogares se tuvo que afrontar esta disminución del ingreso sin apoyo.

¿Y dónde están los programas sociales tan cacareados por la 4T?

Y de acuerdo a la Encuesta sobre el impacto económico generado por el Covid-19 que aplicó el INEGI, el 93.2 por ciento de las empresas mexicanas registró, al menos, un tipo de afectación por el confinamiento. De este universo empresarial, solamente el 7.8 por ciento obtuvo algún tipo de apoyo, mientras que el resto el 92.2 por ciento no recibió ayuda de ninguna índole.

La mayor afectación a las empresas fue la disminución de sus ingresos con un 91.3 por ciento; le siguió la baja demanda, producto del confinamiento, con un 72.6 por ciento, y con un 33.9 la escasez de insumos.

Esta clara una cosa: Si no se hace algo para proteger a las empresa y, con ello, al empleo, esto va a traer consecuencias sociales muy delicadas y un estado de ánimo social muy sensible.

Ahora, estas son consecuencias estructurales derivadas de la pandemia en el segundo trimestre del año del 2020, pero si se alarga la curva de contagios, y se estanca la apertura de la economía en las entidades a medio gas, esto profundizará aún más los efectos, con graves consecuencias para la economía en su conjunto.

Bares, restaurantes, tiendas de consumo pequeñas, pequeñas y medianas empresas, etcétera, no sobrevivirán hasta el tercer trimestre; la prolongación de la pandemia pone en serio predicamento la viabilidad de toda la microeconomía del país, con severos efectos en el empleo, la inversión y el consumo. Y si a esto la añadimos la falta de un programa federal de rescate, pues, entonces, se pondrá la economía nacional en una situación realmente extrema.

Mientras, la Unión Europea, esta semana, concretó el más importante plan de rescate de la economía desde la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall Europeo, con la premisa clara de proteger a las empresas y, con ello, el empleo, a costa del endeudamiento de corto plazo, pero que sería subsanado con periodos de constricción en años posteriores. Aquí, el gobierno de la 4T ve la tormenta y no se hinca; prefiere seguir sus campañas de propaganda política para desprestigiar a la oposición bajo el argumento de que imparte justicia.

Se pierde tiempo, que luego se lamentará; se pierden iniciativas que serían indispensables para contener la caída, pero prefiere seguir en lo suyo: El avión, el avión, el avión.