EL SALVADOR DE LA 4T

Después de que Emilio Lozoya diera a conocer los montos millonarios de los sobornos que pagó el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto al PAN, para que fuera aprobada la Reforma Energética, pareciera que López Obrador recuperará la credibilidad perdida, la cual se verá reflejada en las elecciones del 2021.

Todo indica que la carrera electoral ya inició, entre malos resultados económicos y manejo de la emergencia sanitaria de la 4T. El presidente decidió traer un bateador emergente. Así es como llegó de España, Emilio Lozoya, tras cinco meses en la cárcel.

La llegada de Emilio Lozoya a México es oxígeno puro para el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la “Cuarta Transformación” que encabeza.

El deterioro de la economía este año no va a tener precedente en el México moderno. Se estima una caída de hasta 10 por ciento del PIB. Esto va a acarrear que millones de mexicanos se sumen a las filas de la pobreza.

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, llegó el viernes 17 de julio a la Ciudad de México, luego de una negociación con la Fiscalía General de la República, basada en la figura de “criterio de oportunidad”. Luego que España lo entregó en extradición a la FGR, para ser presentado ante jueces federales por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

La inseguridad está en máximos históricos. Las cifras ya son de terror y no se ve una estrategia de gobierno para el combate a la delincuencia, ni en el corto ni en el largo plazo. Los abrazos y no balazos claramente no han funcionado. Delincuencia que muy probablemente se vaya todavía más al alza como resultado de la crisis económica.

La pandemia está desbordada. Cada dos o tres días volvemos a tener un máximo en el número de contagios y/o de muertos. Por lo que todavía ni siquiera se toca el pico y ya estamos regresando paulatinamente a la “nueva normalidad” con la apertura de la actividad económica. Estamos a punto de rebasar a Gran Bretaña para ocupar el tercer lugar a nivel mundial en el total de muertes por el Covid.

Los programas sociales de la 4T tienen visos de inoperancia. No queda claro que todo el dinero programado le esté llegando a la población objetivo.

Todas estas razones hacen que la popularidad del Presidente y su partido Morena empiecen a sufrir en las encuestas de opinión. Y eso que los estragos económicos, la inseguridad, y la pandemia todavía no llegan a su máxima expresión.

Por ello es por lo que el arribo de Lozoya para ser enjuiciado es un tema con el cual el Presidente puede recuperar mucho de lo perdido. Su bandera anticorrupción, que tanto le ayudó en la elección de 2018, vuelve a ser un elemento clave de cara a las elecciones intermedias de 2021.

Lozoya va a cantar todo. Se dice que trae horas de testimonios y grabaciones que comprometen a varios políticos del sexenio pasado, incluidos personajes de la oposición que le ayudaron a Peña y Videgaray a aprobar las reformas constitucionales en el Congreso, particularmente la energética.

No obstante lo anterior, actualmente goza de la calidad de testigo colaborador, es decir, que en su caso ofrecerá información para procesar a otros implicados en delitos en los que está relacionado.

Pero el Presidente sabe que la joya de la corona es Enrique Peña Nieto. Decenas de millones de mexicanos festejarían con júbilo que el expresidente se fuera a prisión, y el crédito político sería completo para AMLO. Situación que lo posicionaría como un claro favorito para mantener la mayoría en la Cámara de Diputados para el 2021 y darle continuidad a su proyecto político.

De acuerdo fuentes federales, Lozoya Austin sigue siendo atendido de la anemia y los problemas del esófago detectados durante la revisión médica. La FGR notificó a los jueces que liberaron las órdenes de aprehensión sobre el estado de salud de Emilio Lozoya.

No podemos perder de vista que, Lozoya llego a México con una negociación bajo el brazo y es por lo que se entregó a las autoridades mexicanas y ofreció colaborar con las mismas, para esclarecer los casos de sobornos.

Mucho se ha rumorado que Lozoya llegó con videos de numerosos funcionarios de la política, a quienes exhibe cometiendo actos delictivos, así mismo se han dado a conocer supuestas declaraciones que según Loza ya emitió, pero que aún no hay autenticidad de estas, porque no hay una fuete que las corrobore y solo son cuestiones que ha mencionado el Preidente.