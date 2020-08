Hoy comienza la nueva marcación telefónica en México

A partir del primer minuto de hoy se dio un cambio en las telecomunicaciones del país, desde ese instante no habrá diferencia en la marcación telefónica a número fijo o móvil.

La medida está vigente desde mediados del año pasado. Sin embargo, el Instituto Federal de Comunicaciones concedió un “Periodo de convivencia” que expiró este lunes.

Este cambio al Plan Técnico Fundamental de Numeración, ordenado por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el 16 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de mayo de 2018.

¿Cómo será la marcación telefónica?

Según el sitio web del IFT, todos los números telefónicos en el país, ya sean fijos o móviles, tendrán 10 dígitos, por lo que será más sencillo realizar las llamadas.

En el caso de números móviles, se eliminan los prefijos 044 y 045, mientras que en los de larga distancia se elimina el 01.

Este cambio en la marcación no tendrá costo para los usuarios, pero se recomienda consultar con los proveedores de los servicios de telefonía fija o móvil, las condiciones de los paquetes contratados.

La numeración es un recurso finito. El crecimiento de los servicios de telecomunicaciones, la entrada de nuevos competidores al mercado de la telefonía fija y móvil, así como el crecimiento urbano y poblacional, son factores que incrementan la demanda de numeración. En México contamos con más de 22 millones de líneas de telefonía fija y 122 millones de líneas móviles… ¡y la cifra sigue creciendo!

Se van a unificar

Actualmente, los números telefónicos locales en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara cuentan con 8 dígitos; mientras que, para el resto del país, son de 7 dígitos.

Para las llamadas locales

Hasta ahora, para marcar un número fijo de una ciudad a otra, se utiliza la clave de larga distancia nacional 01, la clave de la ciudad –que puede ser de 2 o 3 dígitos- y el número local. Con el cambio de marcación, se eliminará el prefijo 01 y se marcarán solamente los 10 dígitos compuestos por la clave de la ciudad y el número local.

Llamadas a teléfonos celulares

Para las llamadas a números celulares, se eliminarán los prefijos 044 y 045 y también se marcarán a 10 dígitos. Por otro lado, en los números 01 800, se eliminará el prefijo 01. El número de emergencia nacional 911 no sufrirá cambios en su marcación.