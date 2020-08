Mercados públicos agonizan ante el “virus” de la extorsión en plena pandemia

Edgar Álvarez, Presidente del Frente de Comerciantes Colaboradores del Servicio Público de Mercados de México A.C., a nombre de los locatarios en 329 mercados de la capital del país responsabilizó al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheibaum, de provocar el cierre de más de 50 mil negocios familiares en los mercados públicos con daño colateral a medio millón de personas vinculadas a estos negocios, de manera directa e indirecta, como resultado de una inexistente política pública de contención ante la pandemia COVID-19 y crisis económica.

Precisaron que ellos representa el 80 por ciento del total de negocios existentes en los mercados públicos de la CDMX quienes no han podido abrir por ser considerados giros no esenciales mientras que el 20 por ciento restante está sobreviviendo con una baja en ventas superior al 70 por ciento y bajo la amenaza, por parte de verificadores y/o inspectores, de cerrarles el local por alguna infracción que ellos consideren.

Por ello, sostuvieron comerciantes de mercados como la Merced, Jamaica, Martínez de la Torre, Independencia y Río Blanco, adheridos al Frente, el Jefe de la Nación y la Jefa de Gobierno, “son indolentes y omisos ante la crisis que vive este sector pues con su silencio para resolver las demandas de comerciantes solo avalan la extorsión y quiebra de negocios familiares en plena crisis económica nacional y contingencia sanitaria con el COVID-19”.

Sostuvieron que la extorsión en los mercados públicos de las Alcaldías Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Benito Juárez está al orden del día no solo por el cobro de gel antibacterial para ofrecer a los consumidores que ingresan a hacer sus compras sino porque solo una vez al mes se están sanitizando los mercados por parte de la autoridad correspondiente mediante la contratación de empresas privadas cuando debería ser con más frecuencia por el manejo de alimentos.