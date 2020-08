CAYÓ “EL MARRO” Y EL #CJNG SE APODERA DE GUANAJUATO

Con la detención de “El Marro”, guanajuatenses recuperan un poco la tranquilidad, sin embargo, esto también ha provocado una ventaja para el CJNG, quien disputa gran parte del territorio nacional con otros cárteles

Lo que ahora debemos preguntarnos es qué sucederá con el Cártel de Santa Rosa de Lima después de la captura de su líder y fundador. ¿Heredará pacífica y ordenadamente su posición alguna de sus familiares o lugartenientes o, como ha sucedido en otras organizaciones después de haber perdido a su máximo dirigente empezarán a disputarse violentamente el poder diversos grupos hasta que uno predomine sobre los demás? ¿O se dividirá en varios grupos antagónicos que se mantengan en permanente lucha? ¿O desaparecerá y sus actuales integrantes buscarán incorporarse a otra organización, incluso al mismo CJNG?

Tras la detención de José Antonio Yépez, “El Marro”, ahora el grupo delictivo Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) será quien domine la región de Guanajuato ya que pareciera que el gobierno le hizo el favor de quitarle la piedra del zapato.

Pero lo que aun más teme la gente es que todavía los actos delictivos en la entidad no terminen, dado que las pugnas entre los integrantes de ambas agrupaciones delictivas continuarán, con menor o mayor grado de criminalidad.

Por un lado el CJNG buscará imponer su ley en la región del bajío y por el otro lado, los que quedan de la agrupación del Marro buscaran defender la plaza y evitar que otras agrupaciones se apoderen de lo que ellos dominan.

Pero por las “estadísticas” el dominio total será del cártel de Jalisco por lo que la Federación debe trabajar ahora en el desmantelamiento del cártel que encabeza “El Mencho”.

Para los expertos en seguridad y para muchos de los pobladores de Guanajuato, ahora que el líder criminal ha sido detenido es necesario reforzar la seguridad de la población en general y dejar por un lado los triunfalismos que sucedió después de la detención, porque esta zona tiene el conocido “Triangulo de las Bermudas”, lugar codiciado por la mayoría de los cártles.

Por qué el CJNG no permitirá que otras agrupaciones delictivas quieran entrar a esta zona a querer ocupar la plaza que dejo vacante la detención de Antonio Yepez y por lo tanto, se teme que el cerramiento de sangre siga y que las autoridades solo se dediquen a presumir dicha detención y se olviden de los otros delincuentes que buscan reacomodarse en la zona.

También es necesario que se realice un proceso judicial por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la Fiscalía General de la República, para evitar que sea dejado en libertad como se ha visto con otros delincuentes e incluso con las anteriores detenciones de este criminal.

Hay que esperar un proceso judicial impecable e intachable por parte de las fiscalías, que no vayan a salir como ha sucedido como en otros casos, que se vincule bien a proceso primero y al final sentenciar por todos los delitos en los que ha sido autor intelectual o material, y hay que buscar e ir por los demás cómplices.

La detención del Marro implica que el CJNG tenga poder en Guanajuato y continúe realizando actos de violencia en la entidad, como se ha visto en estados vecinos como en el de Michoacán. el Estado de México y Morelos, por ello es necesario que la Federación vaya también en tras ese cártel para evitar que ocurra más violencia en las ciudades del estado.

Esta es una tarea más del ámbito federal para evitar que este grupo delincuencial se empodere de Guanajuato, ya que este cártel viene mostrando mucha actividad desde los últimos días, haciendo muestra de poderío y se viene ostentado su disposición a más violencia y a más actos delictivos.

La Federación tiene que ir por ese cartel para aminorar la violencia por que como ha dicho el Presidente López Obrador, “es difícil acabar todo de un dia para otro”.

Finalmente, ¿quién gana con la captura de “El Marro”? ¿El pueblo de Guanajuato o “El Mencho”?

Por lo pronto, los del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se frota las manos, pues ya no tendrán impedimento para hacerse del control de estado.