UAEM brinda oportunidades a quienes más lo necesitan: Alfredo Barrera

Los días jueves 6 y viernes 7 de agosto cuatro mil 300 jóvenes que no cuentan con una computadora o no tienen servicio de internet estable en casa realizarán su examen de ingreso a los niveles medio y superior de la Universidad Autónoma del Estado de México, informó el rector Alfredo Barrera Baca, quien destacó que de esta manera, la institución brinda a quienes más lo necesitan, la oportunidad de continuar con sus estudios.

Para ello, abundó, la máxima casa de estudios mexiquense habilitó y sanitizó en todo el territorio estatal 33 salas de cómputo en diversos espacios universitarios o del gobierno de la entidad.

“Desde el proceso de preinscripción detectamos a los jóvenes que no contaban con lo necesario para realizar su examen, así que estamos haciendo el esfuerzo por darles la misma oportunidad que tuvieron quienes sí pudieron presentarlo desde casa del 23 al 25 de julio”.

Por otra parte, aclaró que fueron muy pocos los aspirantes que al hacer el examen desde su hogar presentaron alguna dificultad en la funcionalidad de su equipo y a ellos también se les dará la oportunidad de realizar el examen. “Se trata de 300 a 350 jóvenes que se suman a los cuatro mil 300, en su mayoría del norte, sur y oriente de la entidad”.

Precisó que el siguiente ciclo escolar la UAEM, como muchas otras instituciones, entrará a una modalidad de trabajo mixto, híbrido. “Tendremos algunas actividades presenciales, las menos, ya que la mayor parte del quehacer académico, artístico y cultural de la institución se llevará a cabo de manera virtual”.

Ello, puntualizó Barrera Baca, nos plantea la posibilidad de ampliar la cobertura para la docencia universitaria. “Estamos hablando de mil a mil 400 nuevos lugares. De manera que la matrícula alcanzará los 90 mil estudiantes durante el ciclo escolar 2020-2021”.

Asimismo, indicó que el ciclo escolar iniciará el 2 de septiembre, un mes después de lo habitual. “Tenemos un mes para afinar los detalles para el regreso a la actividad académica de la institución y para ello, muchos administrativos ya regresaron a sus labores.”

Sostuvo que una buena parte de las clases serán virtuales y principalmente las prácticas se llevarán a cabo de manera presencial, en laboratorios, talleres, salas de cómputo y centros de auto acceso.

En este sentido, afirmó que ha habido un gran proceso de capacitación para profesores y alumnos. “Identificamos el software educativo que podría apoyar la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Seguiremos trabajando desde las plataformas de comunicación virtual, preferentemente con Microsoft Teams, pero también con softwares de laboratorios virtuales que nos permitirán mejorar el aprendizaje en aquellas áreas en las que las habilidades y destrezas son parte importante de la formación de los jóvenes”.

Finalmente, Alfredo Barrera Baca reiteró que los resultados del proceso de ingreso a la Universidad Autónoma del Estado de México se darán a conocer los días 24 y 25 de agosto.