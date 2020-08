La 4T está llena de contradicciones: Semarnat

En un audio, Víctor Manuel Toledo pide no idealizar a la “Cuarta Transformación” porque es un gobierno de contradicciones

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, aseguró que la llamada Cuarta Transformación, a la cual pertenece, está llena de contradicciones y reveló que al interior de gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador hay “luchas de poder”.

En un audio de alrededor de cinco minutos, se escucha al secretario expresarse sobre las diferencias que sostiene con otros miembros del gabinete entre ellos, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo; con el secretario de Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos; y con la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle.

Víctor Manuel Toledo se incorporó al gabinete del presidente López Obrador en mayo de 2019, luego de la renuncia de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena. En el poco más de un año como encargado del medio ambiente, el funcionario dijo que ha podido notar que el gobierno encabezado por López Obrador está lleno de contradicciones.

“Estamos haciendo un esfuerzo desde Semarnat, pero no estamos en un Gobierno totalmente del lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T, el Gobierno es un Gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión, que aquí la compartimos a lo mejor todos nosotros, no está para nada en el resto del Gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del Presidente, entonces también hay que decirlo”, aseguró.

De acuerdo con la oficina de comunicación social, más tarde la dependencia fijará una postura sobre la filtración del audio en el que se escucha la voz del ambientalista.

En la grabación, Víctor Manuel Toledo pone de manifiesto sus diferencias con otros miembros del gabinete.