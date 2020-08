Senador Samuel García reprocha a su esposa por “enseñar mucha pierna”

El Senador Neoleonés de Movimiento Ciudadano, Samuel García nuevamente se encuentra en el ojo del huracán luego de que en medio de una transmisión en vivo con su esposa Mariana Rodríguez le reprochara por “enseñar mucha pierna”, lo que de inmediato causó reacciones en las redes.

En el video, la pareja come al tiempo que platican entre ellos y con sus seguidores. Sin embargo, en un momento, el senador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano interrumpe a Rodríguez para pedirle: «súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna».

A lo que Rodríguez le responde “¿Mucha pierna?, nada más era mi rodilla, ¿no?” y de inmediato sube la cámara y enfoca sólo su rostro, pero García continúa “Me casé contigo pa’ mí, no pa’ que andes enseñando”, Rodríguez sólo pide perdón.

Esta causó reacciones en las redes sociales donde se hizo tendencia el hashtag #YoEnseñoLoQueQuiera argumentando la actitud machista del senador quien recientemente se ha visto envuelto en numerosas polémicas.

WEY NETA? No se que me da mas tristeza si ver a @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un en vivo, o a su “esposo” el senador de Nuevo León, valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT!

Que tristeza la neta. #MarianaRodriguez #samuelgarcia pic.twitter.com/QRUGBwqMsB

— Cindiley Ojeda (@CindileyOjedaM) August 10, 2020