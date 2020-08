Si ayuda que aparezca con cubrebocas, lo haré: AMLO

Luego de las numerosas críticas que ha recibido, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que usará cubrebocas, esto si los especialistas de su gobierno lo recomiendan y sirve para combatir el Covid-19 en la población.

“Si a mí me dicen los especialistas los médicos que ayuda que yo aparezca con cubrebocas lo voy a hacer, ahora lo que me han dicho es que no es indispensable en lugares abiertos y cuando se mantiene la distancia”, puntualizó el presidente.

Pese a esto, dijo el mandatario que él sigue las recomendaciones de sana distancia y medidas de higiene, por lo que no ve la necesidad de usar el cubrebocas.

Por otra parte, AMLO dijo que los informes revelan que la pandemia comienza a disminuir de manera general en el país y de momento no se han dado nuevos picos de contagios en lo que va de agosto.