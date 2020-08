En 4 años se eliminará el uso de Glifosato: AMLO

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en un plazo de cuatro años se eliminará por completo el uso de Glifosato, un herbicida prohibido en muchos países por relacionarse directamente con casos de cáncer.

El mandatario aseguró que actualmente ninguna dependencia gubernamental lo puede usar y agregó que de manera paralela el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) realizará estudios para dar alternativas a este producto.

“Decidimos no usar este agroquímico en nada que tenga que ver con el gobierno, por ejemplo, Sembrando Vida no se usa, no se va a usar y limitarlo sólo a la producción particular. Año con año ir reduciendo los volúmenes de importación, porque no podríamos quitarlo así de un golpe, no se podría hacer, se nos caería la producción de alimentos y de productos” declaró AMLO.